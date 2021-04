Koronawirus. Szczepienie przeciwko Covid-19 w zakładzie pracy

W najbliższych tygodniach pracodawcy zyskają możliwość zorganizowania akcji szczepień. Wstępne założenia i wymogi są znane. Można już przygotowywać punkt szczepień i organizować personel szczepienny.

Nadal nie są jednak znane szczegóły, w tym te dotyczące najważniejszego warunku, jaki trzeba spełnić – tj. zebrania co najmniej 500 osób chętnych do poddania się szczepieniu. Nie ma jeszcze pewności co do kręgu osób, które będzie można tu wliczać. Z zapowiedzi wynika, że mają to być nie tylko pracownicy, ale też współpracownicy, podwykonawcy i pracownicy zagraniczni legalnie pracujący w Polsce, a także osoby, które są niezbędne do funkcjonowania firmy. Wśród przedsiębiorców deklarujących chęć zorganizowania szczepień najwięcej jest średnich, ze stanem zatrudnienia od 50 do 250 osób. Wynika to m.in. z chęci zabezpieczenia interesów firm, które wciąż ponoszą ogromne nakłady finansowe na zapewnienie środków bezpieczeństwa pracowników. Prawdopodobnie będą one mogły łączyć siły i zorganizować szczepienia, jeśli zbiorą w sumie co najmniej 500 osób chętnych. I ma to dotyczyć nie tylko firm powiązanych kapitałowo, ale też działających w sąsiedztwie. Szczepienia w zakładach pracy nie będą pr...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl - pakiet plus już od 39,90 zł za miesiąc Skorzystaj z unikalnej oferty na dostęp do specjalistycznych treści prawnych i ekonomicznych. Pakiet rp.pl plus to ekskluzywne treści dla profesjonalistów, skorzystaj z: dostępu do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus;

Prawnych treści premium, w tym: tygodników Dobra Firma: Podatki i Księgowość, Dobra Administracja, Rzecz o Prawie, Dobra Firma – Rachunkowość, Dobra Firma - Kadry i Płace, Dobra Firma – Biznes („Biznes w czasie Pandemii Covid19”);

serwisu Legislacja;

serwisu Wskaźniki i Stawki; Dostęp do treści rp.pl - PAKIET PLUS nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, aplikacji mobilnej i raportów dla prenumeratorów. KUP TERAZ