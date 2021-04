Pracownikowi, który został poddany odosobnieniu z powodu kontaktu z koronawirusem, można udzielić urlopu wypoczynkowego na te dni, gdy świadczy w tym czasie pracę zdalną.

- Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przebywa na kwarantannie lub izolacji? – pyta czytelnik.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 § 1 kodeksu pracy). Biorąc pod uwagę powyższą zasadę nie można udzielić pracownikowi urlopu na dzień, kiedy jest on niezdolny do pracy.

W związku z tym, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, należałoby podzielić pracowników przebywających na kwarantannie lub izolacji na dwie grupy.

Z prawem do zasiłku...

Pierwszą z nich są pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji bez możliwości świadczenia pracy zdalnej. Taki pracownik jest traktowany tak samo jak pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby i tym samym nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego (art. 92 § 1 pkt 1 k.p.) lub zasiłk...

