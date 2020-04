BHP: szkolenia zdalne raczej niewskazane

Postanowienia tarczy antykryzysowej nie regulują kwestii szkoleń z zakresu bhp. GIP dopuszcza możliwość przeprowadzania ich zdalnie, ale dla pracodawcy jest to ryzykowne rozwiązanie.

Ustawodawca nie wydłużył okresu ważności szkoleń bhp. Aktualny pozostaje więc problem, czy pracownika, któremu skończyła się ważność takiego szkolenia, można dopuścić do pracy, jeśli z uwagi na stan epidemii nie można przeprowadzić szkolenia tak, jak do tej pory. Wielu pracodawców ma też wątpliwości, czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest np. przeprowadzenie takich szkoleń zdalnie. Poniżej dalsza część artykułu

Praca dopiero po kursie Pracownika bez ważnego szkolenia z zakresu bhp nie można dopuścić do pracy. Wynika to z art. 2373 § 2 k.p., który stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Skoro ważność szkoleń bhp nie została przedłużona, pozostaje pytanie o możliwość szkoleń prowadzonych np. w drodze e-learningu. W stanowisku z 16 marca 2020 r. Główny Inspektor Pracy wskazał na dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). W świetle tego stanowiska pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania oraz uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Na ryzyko pracodawcy Należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp zdalnie, a GIP nie jest organem uprawnionym do stanowienia prawa. Przede wszystkim, w naszej ocenie, nie jest dopuszczalne przeprowadzenie zdalnych szkoleń na stanowiskach robotniczych. Jak wynika z § 15 ust. 1 rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860), szkolenie okresowe takich pracowników musi mieć formę instruktażu, czyli zostać przeprowadzone „na żywo", na stanowisku pracy.

Dopuszczenie pracowników robotniczych po szkoleniu okresowym przeprowadzonym w formie e-learningu jest obarczone stosunkowo wysokim ryzykiem. Gdyby taki pracownik doznał wypadku przy pracy, brak odpowiedniego szkolenia okresowego będzie elementem stanowiącym o odpowiedzialności pracodawcy za to, że doszło do takiego wypadku. Istnieje ryzyko, że pracownik będzie twierdził, że dostał materiały, których nie zrozumiał, nie miał możliwości zadawania pytań, i że szkolenie było fikcyjne.

Z pensją, czy bez Brak możliwości przeprowadzenia szkolenia bhp w formie zdalnej generuje pytanie, jak postąpić z pracownikiem, którego nie można dopuścić do pracy – czy wypłacać mu wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy. Ta kwestia jest o tyle kontrowersyjna, że brak szkoleń bhp w zasadzie uniemożliwia uznanie, że pracownik jest gotowy do świadczenia pracy. To oznacza, że nie miałby prawa do wynagrodzenia przestojowego na podstawie art. 81 k.p. Z drugiej strony pozostawienie pracownika bez prawa do wynagrodzenia za ten okres jawi się jako sprzeczne z zasadami współżycia. Ustawodawca nie rozwiązuje tego dylematu.

Nie tylko roszczenia cywilne Pracodawca może ponieść odpowiedzialność za wypadek przy pracy nie tylko na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w ramach tzw. roszczeń uzupełniających (art. 300 k.p. w zw. z art. 415 k.c., art. 435 k.c.). Możliwa jest też odpowiedzialność karna pracodawcy na podstawie art. 220 kodeksu karnego, tj. za niedopełnienie obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz higienę pracy i narażenie przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zdaniem autorki Martyna Dziedzic, adwokat SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k.