Koronawirus: Odroczenie zapłaty składek na ZUS nie pozbawi dopłaty z PFRON

Jeżeli pracodawca nie złoży takiego wniosku, a następnie zawrze z ZUS układ ratalny na uregulowanie zaległości w składkach, straci prawo do wsparcia na pracowników niepełnosprawnych za miesiące, których będzie to dotyczyć.

Aby nie stracić prawa do dofinansowania do pensji pracowników niepełnosprawnych, taki pracodawca powinien przed upływem terminu zapłaty składek wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie ich płatności. Wówczas – zgodnie z wytycznymi BON i PFRON – nie dojdzie do uchybienia terminowości ponoszonych kosztów płacy. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będzie więc firmie przysługiwało.