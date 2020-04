Umowa cywilna zamiast etatu zakazana także w czasach pandemii koronawirusa

Definicję stosunku pracy zawiera art. 22 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z nim przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie zaś z art. 22 § 1 2 k.p. nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1. Jeśli zatem dana osoba wykonuje pracę w warunkach typowych dla stosunku pracy, pracodawca nie może nawiązać z nią umowy cywilnoprawnej w miejsce stosunku pracy.

Przykład

Pani Anna była zatrudniona jako sprzedawczyni w sklepie na podstawie umowy o pracę. Firma wypowiedziała jej umowę o pracę. Po rozwiązaniu umowy zawarła z nią umowę o współpracy, w ramach której miała ona świadczyć usługi handlowe. Pani Anna zgodziła się na taką propozycję i zarejestrowała własną działalność gospodarczą. W ramach umowy współpracy wykonywała tę samą pracę, co dotychczas. Przychodziła codziennie do pracy na ustaloną godzinę i wykonywała polecenia przełożonego. Jednak po czterech miesiącach rozwiązała tę umowę i zażądała zapłaty ekwiwalentu za urlop oraz wydania świadectwa pracy. Wskazała, że w razie odmowy wystąpi z pozwem do sądu pracy, dochodząc ustalenia, że mimo zawarcia umowy o współpracę nadal pozostawała w stosunku pracy. Ponieważ firma odmówiła, pani Anna złożyła pozew do sądu pracy. Ten uwzględnił jej żądania, uznając, że strony nadal łączyła umowa o pracę, która została zastąpiona umową cywilnoprawną wbrew zakazowi z art. 22 § 12 k.p.