Jak zdalnie zwolnić pracownika: mailem czy listownie?

Proponowane przez rząd rozwiązania pomocowe dla pracodawców mają na celu wsparcie pracodawców i ochronę miejsc pracy. Zakres proponowanej pomocy jest coraz szerszy, co pozwala wyrażać nadzieję, że okażą się wystarczające do utrzymania etatów w przedsiębiorstwach najbardziej dotkniętych spadkami obrotów. Jednak pracodawcy powinni być przygotowani również na mniej optymistyczny scenariusz i mieć świadomość swoich obowiązków oraz dostępnych rozwiązań technicznych w przypadku, gdy nieunikniona okaże się redukcja etatów.

Pracodawcy, którzy planowali dokonanie zwolnień indywidualnych już wcześniej oraz ci, których okoliczności zmuszą do takich zwolnień w najbliższym czasie, będą musieli zmierzyć się z dodatkowymi trudnościami logistycznymi przy doręczaniu pisemnych wypowiedzeń umów. Trudności będą związane m.in. z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej z domu i związanym z tym brakiem osobistych kontaktów między nimi a przełożonymi. Wśród pracodawców pojawiają się wątpliwości, czy w przypadku skierowania wszystkich lub większości pracowników do pracy w systemie zdalnym oraz brakiem bezpośrednich spotkań służbowych, można – nie naruszając wymogów prawnych – doręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę bez osobistego kontaktu z nim?

- poinformowania o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy w terminie 21 dni od doręczenia wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę, które własnoręcznie podpisał pracodawca lub inna umocowana do tego osoba i które spełnia wymogi określone w art. 30 k.p., można przesłać pracownikowi na jego adres domowy pocztowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo kurierem również z potwierdzeniem doręczenia. To rozwiązanie ma jednak kilka wad.

Poza obiektywnymi trudnościami osobistego zakomunikowania faktu zwolnienia z pracy w trakcie doręczania pisemnego wypowiedzenia, jednym z głównych ryzyk dla pracodawcy jest brak możliwości określenia dokładnej daty i godziny doręczenia. Może się natomiast okazać, że na dzień doręczania wypowiedzenia pracownik uzyskał zwolnienie lekarskie lub wnioskował o urlop na żądanie. Wypowiedzenia nie można również doręczyć pracownikowi, który jest nieobecny w pracy ze względu na sprawowaną osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Doręczone pracownikowi w takim dniu wypowiedzenie będzie co prawda skuteczne, ale pozostanie obarczone wadą naruszenia art. 41 k.p. Przepis ten zabrania pracodawcy wypowiadania umowy o pracę podczas urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W rezultacie pracownik będzie mógł stosunkowo łatwo skutecznie odwołać się do sądu pracy, który orzeknie o przywróceniu do pracy lub zasądzi odszkodowanie.