Koronawirus: zasady pracy placówek handlowych w niedziele objęte zakazem handlu

Rząd przygotował nowelę ustawy. Tak zwana tarcza antykryzysowa to przede wszystkim pakiet rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców i pracowników. Nowe przepisy mają zapewnić firmom wsparcie i zapobiec utracie miejsc pracy czy zamykaniu przedsiębiorstw.

To oznacza, że sklepy sprzedające m.in. żywność i inne produkty pierwszej potrzeby będą mogły w niedziele wolne od handlu m.in. przyjąć i rozpakować towar, żeby był on dostępny dla klientów już od poniedziałkowego poranka. Ale uwaga, w niedziele sklepy dla klientów – oprócz tych objętych wyłączeniami – nadal będą zamknięte.

Cel zmiany

Celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, tj. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów (rozmieszczania na półkach sklepowych), aby były one powszechnie dostępne dla obywateli – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.