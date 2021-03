Koronawirus: W pandemii łatwiej o legalny pobyt cudzoziemca Cudzoziemiec w firmie Adobe Stock

Katarzyna Gospodarowicz

Do końca trwania stanu epidemii obowiązują ułatwienia w przedłużaniu legalności pobytu obcokrajowców w Polsce. Nie dotyczy to jednak każdej sytuacji. W pewnych okolicznościach to uprawnienie może też wygasnąć.