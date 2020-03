Koronawirus: badania profilaktyczne przez Skype lub telefon

W oczekiwaniu na ewentualne akty legislacyjne wydaje się, że rozwiązanie tego problemu znajduje się w przepisach ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 537 ze zm.). W myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy „wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia (...), a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich". Czynności te lekarz może wykonywać także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (art. 2 ust. 4). Z kolei w art. 42 ust. 1 tej ustawy przyjęto, że „lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby". Oznacza to, że badanie lekarskie, jak również wykonywanie innych świadczeń zdrowotnych, jest możliwe za pośrednictwem telefonu lub innych narzędzi do komunikowania się na odległość.

Również rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2067) wydane na podstawie art. 229 § 8 k.p. nie zastrzega w sposób kategoryczny, że wydanie orzeczenia następuje po osobistym badaniu. Oznacza to, że zarówno do badań, jak i do samego orzeczenia zastosowanie powinien znaleźć podstawowy akt regulujący udzielanie świadczeń zdrowotnych, a zatem ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.