Koronawirus: Pracodawcy chcą móc jeszcze lepiej walczyć z wirusem

Zakaz zgromadzeń nie obowiązuje po przekroczeniu progu firm, a zatrudnieni boją się o zdrowie.

Zaostrzenie zasad kwarantanny przez ministra zdrowia wywołało wiele pytań ze strony pracodawców. Co z pracownikami, którzy nie pracują zdalnie i w okresie zakazu przemieszczania się po terytorium RP będą musieli dotrzeć do pracy? Czy trzeba wystawiać im zaświadczenia, że są zatrudnieni i właśnie w drodze do pracy, by policja nie nakładała na nich mandatów za naruszenie nowych ograniczeń? Przedstawiciele rządu prostowali, że pracodawcy nie będą mieli nowych obowiązków i nie będzie potrzeby wystawiania zaświadczeń czy np. specjalnych legitymacji. Poniżej dalsza część artykułu

Rzucone na głęboką wodę Pytania dotyczą też obowiązku zachowania odległości co najmniej 1,5 m między osobami idącymi po ulicy. Nie ma pewności, czy taki wymóg trzeba zastosować także przy taśmie produkcyjnej czy w biurze, gdzie pracownicy siedzą ramię w ramię przez osiem godzin dziennie.

Zgodnie z propozycjami ministra zdrowia przepisów o zakazie przemieszczania nie stosuje się do wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności rolniczej czy prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Podobnie jest z całkowitym zakazem zgromadzeń, którego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych czy pozarolniczej działalności gospodarczej.

– Jeśli w pogrzebie nie może wziąć udziału więcej niż pięć osób, a po ulicy może chodzić nie więcej niż dwie osoby w odległości 1,5 m, to co mam zrobić, skoro zatrudniam prawie 200 osób, które codziennie spotykają się w pracy i pytają, czy ich też dotyczą ograniczenia i czy powinny nosić gumowe rękawiczki i maseczki? – pyta średni przedsiębiorca z województwa mazowieckiego.

– Obecnie przewidziane w przepisach ograniczenia związane z epidemią koronawirusa przestają obowiązywać w drodze do pracy i po przekroczeniu drzwi firmy – odpowiada Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. – Z sygnałów wynika, że pracodawcy nie wiedzą, jak mają się zachować w takiej sytuacji. Brakuje jasnego stanowiska urzędów m.in. w kwestii możliwości badania zatrudnionych, kontrahentów na wejściu do pracy, czy i jakie środki bezpieczeństwa należy zapewnić pracownikom i skąd je wziąć w czasie powszechnego ich niedoboru. Osoby zatrudnione coraz częściej sygnalizują poczucie zagrożenia. Samo to nie stanowi jednak podstawy do opuszczania pracy. Pytanie, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia pracownika, które uzasadnia odstąpienie od wykonywania pracy – dodaje Lisicki.

Tylko wytyczne Pracodawcy postulowali, by w projekcie tarczy antykryzysowej znalazły się przepisy dające im wyraźne uprawnienie do badania temperatury pracownikom i kierowania ich na badania lekarskie w razie podejrzenia zarażenia. Chcieli także, by to ZUS wypłacał zasiłki pracownikom skierowanym do kwarantanny. W skali całego kraju jest to już 60 tys. osób, których świadczenia finansuje biznes.

Na razie pracodawcom zostają wytyczne sanepidu wskazujące, jak powinni się zachowywać w czasach epidemii. Jest w nich zalecenie o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy (1–1,5 metra), promowaniu zdalnych kontaktów z klientami, płatnościach bezgotówkowych oraz wezwanie do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcji środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.). GIS rekomenduje też regularne mycie lub odkażanie biurek, stołów, klamek.