Rodzic szybciej straci etat w większej firmie

Pracownik na urlopie wychowawczym podlega ochronie przed rozwiązaniem umowy. Jest ona znacznie silniejsza w firmach zatrudniających mniej niż 20 osób.

Główny zakaz, jaki obowiązuje pracodawcę podczas trwania urlopu wychowawczego, to zakaz wypowiedzenia umowy o pracę. Może on trwać 3 lata, a nawet 72 miesiące (w przypadku chorego dziecka).

Analogiczna ochrona przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, który wniósł o obniżenie wymiaru etatu do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu. Ochrona trwa wówczas do 12 miesięcy.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. Łączny wymiar tego urlopu nie może wówczas przekraczać 36 miesięcy. Wprzypadku dziecka chorego (stan zdrowia trzeba potwierdzić orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności), wymagającego osobistej opieki jednego z rodziców, urlop wychowawczy może trwać łącznie 72 miesiące.

Dwie możliwości

Co do zasady pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z tymi pracownikami tylko w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 1868 § 2 kodeksu pracy, tj.:

? przy ogłoszeniu upadłości lub likwidacji pracodawcy (chodzi o likwidację firmy w całości – nie uzasadnia wypowiedzenia likwidacja pojedynczego stanowiska pracy),

? gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W trybie grupowym

Ochrona pracownicy/pracownika na urlopie wychowawczym nie jest jednak bezwzględna. Rozwiązania prawne pozwalające na rozstanie się z taką osobą są przewidziane w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1969; dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych).

Możliwość zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym w ramach tzw. zwolnień grupowych dopuściła uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05). Zgodnie z nią, pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy nawet wtedy, gdy nie ma miejsca upadłość lub likwidacja pracodawcy lub gdy pracodawca nie ma podstaw do zwolnienia pracownika w tzw. trybie dyscyplinarnym.

Poza katalogiem

Zdaniem SN, bezwzględną ochroną przed zwolnieniem z pracy są objęte m.in. osoby wymienione w art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, czyli:

- te, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,

- pracownice w ciąży,

- pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Takim osobom pracodawca – nawet w przypadku prowadzenia zwolnień grupowych – może wypowiedzieć wyłącznie warunki pracy i płacy. W tej grupie nie znajdują się jednak pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym ani korzystający z obniżenia etatu w związku z prawem do tego urlopu.

Słuszność powyższej tezy potwierdza, zdaniem SN, wprowadzenie do tzw. pragmatyk służbowych Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej przepisów o przysługiwaniu funkcjonariuszom – w związku ze zwolnieniem ze służby – innych uprawnień „przewidzianych dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopów wychowawczych z przyczyn niedotyczących pracowników". Przepisy te wskazują, w ocenie SN, że ustawodawca zakładał dopuszczalność zwalniania pracowników przebywających na urlopach wychowawczych z przyczyn niedotyczących pracowników.

W trybie indywidualnym

W opinii SN, jeżeli pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników – czyli podlegający ustawie o zwolnieniach grupowych – będzie prowadził tzw. zwolnienia indywidualne (np. redukcję pojedynczych stanowisk), może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem uprawnionym do urlopu wychowawczego w przypadku, gdy zakładowa organizacja związkowa nie zgłosiła sprzeciwu co do planowanego zwolnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Obniżenie etatu

Zwolnienie pracownika/pracownicy korzystającego z obniżenia wymiaru etatu jest dopuszczalne. Potwierdził to SN w wyroku z 24 października 2012 r. (I PK 126/12). Uznał wówczas, że jeśli pracodawca prawidłowo zastosował do pracownicy postanowienia regulaminu zwolnień grupowych i zwolnił ją zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami redukcji zatrudnienia, nie podlega ona ochronie z art. 1868 k.p., ponieważ ochronę tę wyłącza art. 5 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych.

Analogicznie, w myśl wyroku SN z 12 maja 2011 r. (II PK 6/11), pracodawca może wręczyć pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy wypowiedzenie zmieniające.

Opcja tylko dla większych

Mniejsi pracodawcy, którzy nie podlegają ustawie o zwolnieniach grupowych, czyli zatrudniają mniej niż 20 pracowników, mogą rozwiązać umowę z pracownicą/pracownikiem na urlopie wychowawczym tylko w wypadku likwidacji (w całości – nie uzasadnia wypowiedzenia likwidacja pojedynczego stanowiska pracy) upadłości albo w przypadku gdy pracownik da powód do rozwiązania z nim umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 § 1 kodeksu pracy).

Z prawem do odprawy

Pracodawca, który zwalnia pracownika na urlopie wychowawczym w związku z prowadzonymi zwolnieniami grupowymi, musi mu wypłacić odprawę wynikającą z przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych lub też odprawę w wyższej wysokości, ustaloną pomiędzy przedstawicielami pracowników związku zawodowego. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy przyczyna niedotycząca pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy) stanowi wyłączny powód rozwiązania z nim umowy o pracę.

Agnieszka Bagieńska-Petryka radca prawny, Petryka Kancelaria Prawna

Przyjęte rozwiązania dopuszczają większe obciążenie pracodawców mniejszych, którzy mają znacznie ograniczoną możliwość zwolnienia pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Zasadne jest rozważenie choćby zrównania sytuacji pracodawców podlegających ustawie o zwolnieniach grupowych (zatrudniających co najmniej 20 osób) oraz tych mniejszych, zatrudniających młodych rodziców.