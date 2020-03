Koronawirus: dotacja za przestój w firmie oznacza niższe pensje

Co proponuje rząd pracodawcom, którzy mają ogromne kłopoty z wypłatą wynagrodzeń, bo obroty ich przedsiębiorstw lecą ostro w dół?

Będą pieniądze w zamian za etaty

Poza możliwością odroczenia zapłaty składek i podatków, które przedsiębiorcy i tak będą musieli zapłacić, rząd szykuje ułatwienia w wypłacie postojowego dla pracowników w wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wyniesie ono około 1900 zł brutto. Drugie tyle ma dołożyć pracodawca. Daje to kwotę 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 20 proc. będzie wkładem pracownika. Oznacza to, że pracownicy firm dotkniętych przestojem w czasach kwarantanny mogą liczyć na pensję w wysokości maksymalnie 3,8 tys. zł brutto, co na rękę daje kwotę około 2,7 tys. zł.