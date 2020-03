Koronawirus: czy podczas kwarantanny można pracować

Zgodnie z art. 92 § 1 kodeksu pracy, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Przepis kładzie nacisk na konieczność wystąpienia niezdolności do pracy na skutek określonej okoliczności – choroby albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

W przypadku choroby jest to oczywiste, gdyż co do zasady choroba powoduje, o ile tak zadecyduje lekarz, niezdolność do pracy. Wydane wcześniej orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy zostaje niejako zawieszone - traci swoją aktualność na okres choroby, a pracownik nie może przez ten okres zawieszenia pracować. Przy chorobie trwającej dłużej niż 30 dni orzeczenie traci swoją aktualność definitywnie i pracownik jest zobowiązany uzyskać nowe orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy.

Warto przy tym pamiętać, że nie każda choroba powoduje niezdolności do pracy. Niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Nie każda choroba będzie zatem prowadziła do utraty takiej zdolności. Np. astma czy nieżyt błony śluzowej (popularny katar) jest chorobą, ale wcale nie muszą prowadzić do utraty zdolności do pracy. Decyduje o tym lekarz biorąc pod uwagę rodzaj choroby i wykonywanej pracy.

Podobnie jest w przypadku odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.