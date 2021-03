W pandemii umowy cywilnoprawne jeszcze bardziej popularne

Ryzyko kolejnych lockdownów powoduje, że przedsiębiorcy często decydują się zawierać umowy zlecenia czy dzieła. W razie braku świadczenia pracy osobom tym nie muszą wypłacać wynagrodzenia. Umowy zlecenia pozwalają obecnie uniknąć płacenia składek czy uzyskać wsparcie z budżetu państwa.

Co do zasady zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Umowa zlecenie zachęca jednak możliwością zwolnienia z opłacania składek w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia, co dla zleceniodawcy oznacza niższe koszty zatrudnienia.

Z końcem 2020 r. Polskę obiegła informacja o planowanym przez rząd oskładkowaniu wszystkich zleceń z początkiem 2021 r. Finalnie projekt nie wszedł w życie, ale nie oznacza to, że odstąpiono od prac nad tym pomysłem.

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zleceniobiorców lub świadczących usługi wynosi w tym roku 18,30 zł brutto. Wprowadzone zmiany w zasadach oskładkowania wszystkich umów zleceń oznaczać jednak będzie pochłonięcie podwyżki minimalnej stawki w 2022 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 266 ze zm.) przewiduje...

