Akademia dla menadżerów innowacji - wsparcie szkoleniowe, warsztatowe i doradcze

Właściciele firm oraz osoby zarządzające nimi mogą się zgłosić do programu szkoleniowo-doradczego oferowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków potrwa jeszcze tylko do 22 marca.

Akademia menadżera innowacji to szeroko zakrojony program oferujący zarówno wsparcie szkoleniowe, warsztatowe, doradcze, mentorskie, jak i eksperckie. Ma wspomóc przedsiębiorców mierzących się z problemem poszukiwania i wprowadzania u siebie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. Może być przepustką do otwarcia się firmy na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz rozpoczęcia w tym zakresie współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami badawczymi. W konsekwencji udział w programie może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Program powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Prowadzący zajęcia i warsztaty to cenieni eksperci, doświadczeni we wdrażaniu i rozwoju innowacji oraz kultury innowacyjności w przedsiębiorstwach.

W szczegółach akademia menadżera innowacji to:

- badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC),

- program dostosowany indywidualnie do zdiagnozowanych potrzeb uczestników,

- 170 godzin doradztwa w firmie uczestnika,

- studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MSP,

- dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,

- przynależność do klubu absolwentów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju j firmy.

W akademii mogą wziąć udział menadżerowie i właściciele firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje ich udział w programie w 80 proc. w przypadku małych i średnich firm lub 50 proc. w przypadku tych dużych. Szczegółowe informacje o zasadach przystąpienia do programu można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.