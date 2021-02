Koronawirus. Jakie konsekwencje może ponieść pracownik restauracji otwartej mimo obostrzeń?

- Czy pracownik ponosi solidarną odpowiedzialność z właścicielem restauracji za jej działanie mimo zakazu?

W obowiązującym stanie prawnym, co do zasady, to właściciele otwartych restauracji mimo obostrzeń biorą na siebie ryzyko i ponoszą konsekwencje związane z ich prowadzeniem pomimo zakazu ustanowionego do 28 lutego 2021 r. Na pewno pracownik nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z właścicielem restauracji za jej działanie mimo zakazu.

Możliwość zastosowania sankcji wobec pracowników otwartej restauracji wymaga odwołania się do ogólnych zasad wprowadzonych do krajowego porządku prawnego. W szczególności dotyczy to obowiązku zachowania 1,5 m dystansu oraz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby gastronomii, czyli również w restauracjach. Teoretycznie pracownik może zostać ukarany grzywną za łamanie obostrzeń epidemicznych, bowiem zgodnie z art. 116 § 1a ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks w...

