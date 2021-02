Zmiana organizacji pracy ułatwi przetrwanie

Większa kreatywność może pomóc pracodawcy uniknąć wydatków niepotrzebnych z biznesowego punktu widzenia. Jest to szczególnie istotne w tych trudnych czasach. Z kolei dobra kondycja finansowa firm zwiększa szanse na utrzymanie miejsc pracy.

Dłuższa dniówka...

Wydłużenie dnia roboczego bez obowiązku wypłaty nadgodzin jest możliwe przy zastosowaniu równoważnego systemu czasu pracy. Planowanie zadań na czas przekraczający 8 godzin dziennie musi jednak zostać zbilansowane dniami wolnymi lub krótszym czasem pracy w inne dni w tym samym okresie rozliczeniowym. Można więc wyobrazić sobie sytuację, w której w przemijającym czasie spowolnienia rynkowego praca jest planowana w małym zakresie, a w okresie spiętrzenia zadań grafik jest dla zatrudnionych bardziej wymagający.

Kodeks pracy przewiduje trzy warianty przedłużenia dobowego wymiaru pracy >patrz tabelka.

>Możliwość przedłużenia dnia roboczego

Maksymalne przedłużenie Podstawa przedłużenia Podstawa prawna

do 12 godzin jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją art. 135 § 1 kodeksu pracy

do 16 godzin w przypadku prac polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawianiu w pogotowiu do pracy art. 136 § 1 kodeksu pracy

do 24 godzin wobec pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia, ochronie osób oraz w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych art. 137 kodeksu pracy

Najbardziej popularny jest wariant pierwszy, tj. możliwość przedłużenia dnia roboczego do 12 godzin. Wpływa na to okoliczność, że przepisy nie określają kryteriów uzasadniających jego zastosowanie, zostawiając to ocenie pracodawcy, ewentualnie także związków zawodowych.

Warto wspomnieć, że możliwość przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin dopuszcza również tzw. tarcza antykryzysowa. Uzależnia to jednak od wystąpienia spadku obrotów gospodarczych oraz zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników (art. 15zf ust. 1 pkt 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

... lub okres rozliczeniowy

Elastycznej organizacji pracy sprzyja także zmiana okresu rozliczeniowego. Można go wydłużyć aż do 12 miesięcy zarówno w oparciu o kodeks pracy (art. 129 § 2), jak i tarczę antykryzysową (art. 15 zf). W konsekwencji, pracodawca może zmienić harmonogram tak, aby w okresie zastoju biznesowego załoga miała zaplanowany czas wolny, który „odpracuje" w późniejszym terminie.

Przykład

Firma stosuje podstawowy czas pracy. Liczba dni pracujących w lutym 2021 r. wynosi 20, czyli 160 godzin. W tym miesiącu załoga pracuje od poniedziałku do środy po 8 godzin dziennie. W sumie każdy członek zespołu przepracuje w lutym 12 dni, czyli 96 godzin. Przy wydłużonym okresie rozliczeniowym pracodawca może wyznaczyć pozostałe 8 dni pracy w kolejnych miesiącach, przede wszystkim w soboty.

Przykład

Firma stosuje równoważny czas pracy. Liczba dni pracujących w lutym 2021 r. wynosi 20, czyli 160 godzin. Pracodawca wydłużył dzień pracy do 12 godzin. Zgodnie z harmonogramem załoga pracuje w tym miesiącu tylko w poniedziałki i wtorki. Tym samym każdy przepracuje 8 dni (12-godzinnych), czyli w sumie 96 godzin. Przy wydłużonym okresie rozliczeniowym szef może wyznaczyć „niewykorzystane" 64 godziny pracy na kolejne miesiące.

Pracownik ze stawką godzinową, który przepracował mniej godzin, niż wynika z wymiaru czasu pracy na dany miesiąc, otrzyma proporcjonalnie obniżoną pensję (nie mniej niż wynagrodzenie minimalne). Wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej kwocie powinno być wypłacane w jednakowej wysokości, niezależnie od rzeczywistego wymiaru pracy w poszczególnych miesiącach.

Zgodnie z zadaniami

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania szef może wprowadzić

zadaniowy system czasu pracy (art. 140 kodeksu pracy). Jest to skuteczny sposób na organizację zadań np. osób pracujących poza biurem, które trudno kontrolować pod względem dyscypliny czasu pracy, czy też szeroko rozumianej kadry menadżerskiej.

Przed pandemią koronawirusa jednymi z głównych beneficjentów tego systemu byli telepracownicy. Obecnie pracodawcy mogą rozważyć objęcie nim osób świadczących pracę zdalnie na podstawie tarczy antykryzysowej.

Zmiana systemu nie oznacza, że podwładny może pracować ile i kiedy chce. Zasadniczo pracownik sam organizuje sobie rozkład i natężenie pracy oraz nie pozostaje pod stałym i bezpośrednim nadzorem szefa. Wiążą go jednak przydzielone zadania, które powinien wykonać.

Pracodawca powinien pamiętać, żeby określać obowiązki z uwzględnieniem ogólnego wymiaru czasu. Podwładny musi być obiektywnie w stanie je wykonać w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2020 r., I PK 126/19).

Przerwy kontrolowane

Jeżeli rodzaj pracy lub jej organizacja uzasadniają ustalenie dłuższej przerwy w ciągu dnia, warto rozważyć wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy. Jest on często stosowany m.in. w gastronomii, handlu, transporcie i hotelarstwie. Przedsiębiorca może ustalić harmonogram przewidujący maksymalnie jedną przerwę w pracy w ciągu doby, która nie może trwać dłużej niż 5 godzin. Przerwa nie jest wliczana do czasu pracy, ale przysługuje za nią połowa wynagrodzenia za czas przestoju (art. 139 § 1 k.p.).

Nie jest to wprawdzie rozwiązanie bezkosztowe dla pracodawcy, ale może okazać się korzystniejsze niż zatrudnianie np. dwóch osób na różnych zmianach, podczas których obłożenie pracą jest nierównomierne.

Przykład

Restauracja jest czynna od 9.00 do 20.00. Największe obłożenie pracą przedsiębiorca odnotowuje w godzinach 9.00 – 13.00 oraz 16.00 – 20.00. Szef może ustalić przerwę dla poszczególnych pracowników w godzinach 13.00 – 16.00, wypłacając im za czas przerwy 50 proc. stawki.

Alternatywnie zatrudniający może rozważyć wprowadzenie tzw. przerwy lunchowej przeznaczonej na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Wynosi ona do godziny, nie wlicza się do czasu pracy i nie przysługuje za nią wynagrodzenie (art. 141 § 1 k.p.).

Elastyczne godziny

Przy zastosowaniu ruchomego czasu pracy harmonogram może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w różne dni lub przedział czasu, w którym zatrudniony sam decyduje, kiedy rozpocznie wykonywanie zadań. W obu przypadkach ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie zostanie uznane za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1401 k.p.).

Przykład

Restauracja jest czynna w godzinach 12.00 – 20.00 w weekendy oraz 10.00 – 18.00 w tygodniu. Pracownik zatrudniony w ruchomym czasie pracy w systemie podstawowym pracował w niedzielę od 12.00. Może on kolejnego dnia stawić się w restauracji na 10.00 rano i to bez generowana nadgodzin. Wszystko to mimo że w dobie pracowniczej, która rozpoczęła się w niedzielę w południe, a zakończyła w poniedziałek o tej samej godzinie, przepracował łącznie 10 godzin.

Przykład

Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym ma do przepracowania 8 godzin dziennie. Każdego dnia może wybrać godzinę rozpoczęcia pracy w przedziale 7.00 – 10.00. W poniedziałek pracowała od 9.00 do 17.00. Następnego dnia umówiła się na spotkanie służbowe na godz. 8.00. Może na nie przyjść bez ryzyka wystąpienia nadgodzin.

Są pewne ograniczenia

Żaden system czy rozkład czasu pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku pracownika – tj. co do zasady 11-godzinnego dobowego i 35-godzinnego tygodniowego (art. 133 § 1 k.p.). Tarcza antykryzysowa pozwoliła na jego redukcję – z 11 do 8 godzin oraz z 35 do 32 godzin (art. 15zf ust. 1 pkt 1 tarczy antykryzysowej). Oznacza to chociażby możliwość wydłużenia pracy w danej dobie pracowniczej z 13 do 16 godzin (z nadgodzinami włącznie), ale tylko w przypadku pracodawców, którzy odnotowali określony w ustawie spadek obrotów.

Zmieniając organizację pracy warto pamiętać, że niektórym pracownikom (m.in. kobietom ciężarnym) nie wolno zlecać pracy powyżej 8 godzin, nawet jeżeli pracują oni np. w systemie równoważnego czasu pracy (art. 148 k.p.) i że obowiązują wobec nich ograniczenia w zakresie możliwości pracy w niedziele i święta (art. 1519 i nast. k.p.).

Oczywiście jest to tylko część wymogów prawnych. Każda decyzja optymalizacyjna pracodawcy powinna być poprzedzona szczegółową analizą.

Nie wszystko można łączyć

Przy tak dużej liczbie systemów i rozkładów czasu pracy łatwo się zgubić, jeżeli chodzi o możliwość ich łączenia. Część zasad wynika z przepisów, inne wywodzą się np. z orzecznictwa. Do najważniejszych reguł można zaliczyć:

? dopuszczalność łączenia pracy zmianowej z każdym systemem czasu pracy (art. 146 k.p.),

? możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy w każdym systemie czasu pracy,

? zakaz łączenia przerywanego systemu czasu pracy z równoważnym czasem pracy oraz pracą w systemie pracy weekendowej i skróconym tygodniem pracy (art. 139 § 2 k.p.),

? zakaz łączenia zadaniowego czasu pracy z równoważnym

Ostatni punkt od dawna stanowi przedmiot dyskusji. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kodeks pracy nie przewiduje konstrukcji „mieszanego czasu pracy", w ramach którego można połączyć system równoważny z zadaniowym (wyrok SN z 10 czerwca 2010 r., I PK 6/10). Przeciwnicy tego stanowiska wskazują, że kodeks pracy nie zabrania takiego łączenia.

Nierównomierny rozkład zadań i przestoje spowodowane pandemią pokazują, że tzw. podstawowy system czasu pracy i krótki okres rozliczeniowy nie zawsze się sprawdzają. Istnieją jednak rozwiązania, które uelastycznią organizację pracy.

dr Patrycja Zawirska, radca prawny, partner w Zawirska Ruszczyk Gąsior – radcowie prawni i adwokaci

Monika Aniszewska, prawnik w Zawirska Ruszczyk Gąsior – radcowie prawni i adwokaci