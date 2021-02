Koronawirus: czy pracownik może odmówić pracy w otwartej - mimo obostrzeń - siłowni

- Czy pracownik może odmówić pracy w otwartej - mimo obostrzeń - siłowni?

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest stosowanie się do poleceń przełożonych (które dotyczą pracy). Wyjątkiem są sytuacje, w których polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa. Co do zasady do 28 lutego 2021 r. ustanowiony został zakaz prowadzenia siłowni (z wyłączeniem tych, które działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych). Co prawda bezpośrednimi adresatami powyższych regulacji prawnych są w szczególności przedsiębiorcy (pracodawcy), jednakże ich ustanowienie uzasadnione jest względami bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i osób korzystających z usług siłowni. Ponadto kluczowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników (przestrzeganie zasad BHP).

Czytaj także:

Koronawirus: karnet na siłownię nie musi być aktywny

Tym samym nie sposób wykluczyć interpretacji, że odmowa pracy w omawianym przypadku...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ