Obniżka pensji przez COVID-19 a zasiłek macierzyński

Jeśli pracodawca zredukował wysokość płac na podstawie przepisów kodeksu pracy, a nie tarczy antykryzysowej, w podstawie zasiłku macierzyńskiego nie można pomijać tego niekorzystnego okresu.

- W firmie dokonaliśmy obniżek wynagrodzeń na podstawie art. 231a kodeksu pracy. Dotknęło to również pracownicy, która niedługo ma wyznaczoną datę porodu. Pensję obniżyliśmy jej od kwietnia 2020 r. (bez obniżenia etatu). Czy w tej sytuacji średnie wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego musimy liczyć z 12 miesięcy? Czy skoro ta zmiana wynikała ze skutków pandemii, to można uznać, że nie będzie to miało wpływu na zasiłek macierzyński? – pyta czytelniczka.

Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę jest możliwe zarówno na podstawie art. 231a kodeksu pracy, jak i na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, w tym przypadku art. 15zf ust. 1 pkt 3. Zastosowanie każdej z tych podstaw prawnych może prowadzić do bardzo podobnych rezultatów – obniżki wynagrodzeń. Podstawowa różnica między nimi to okoliczności, które uzasadniają ich zastosowanie, a w r...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ