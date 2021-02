BHP: koronawirus w trzeciej grupie zagrożeń biologicznych - co to oznacza dla pracodawców?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 11 grudnia 2020 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia, SARS-CoV-2 został zakwalifikowany do trzeciej grupy zagrożeń w czterostopniowej skali ryzyka. Co to oznacza dla pracodawców?