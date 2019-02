Wsparcie dla niepełnosprawnych a opóźnienie w składkach ZUS

Pracodawca nie straci wsparcia na niepełnosprawnych, mimo że ureguluje 2 proc. składek z dłuższym niż 14-dniowe opóźnieniem. Te 2 proc. należy ustalać uwzględniając składki za wszystkich pracowników, również te przez nich finansowane.

Od stycznia 2019 r. pracodawca, który zaniży wpłatę składek na ZUS, ma większe szanse, że nie będzie musiał zwracać wsparcia otrzymanego na pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy art. 26a ust. 1a2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 511 ze zm.) przewiduje bowiem, że miesięczne dofinansowanie na niepełnosprawnych przysługuje, choć pracodawca ureguluje koszty płacy z więcej niż 14-dniowym uchybieniem terminów – o ile niedopłata nie przekroczy 2 proc. składek należnych za dany miesiąc.

Kłopot z definicją

Powstała wątpliwość, co oznacza pojęcie „składki należne za dany miesiąc". Dopuszczając 14-dniowe uchybienie terminowi wpłaty niewielkiej części składek, ustawodawca odnosi się bowiem do kosztów płacy. Te obejmują – zgodnie z art. 2 ust. 4a ustawy o rehabilitacji (...) – wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia, a także obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W sprawie sposobu obliczania tych 2 proc., PFRON opublikował 4 grudnia 2018 r. komunikat na swojej stronie internetowej. W wyjaśnieniach Fundusz raz odnosił się jednak do „należnych od pracodawcy, miesięcznych składek", a raz do „faktycznie należnych składek za dany okres sprawozdawczy".

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wniosła o doprecyzowanie tych wyjaśnień. Posługując się dwoma przykładami, wskazała, że zasadę liczenia 2 proc. kosztów płacy można rozumieć na dwa sposoby.

Po pierwsze – że licząc te 2 proc. należy uwzględnić tylko składki, które finansuje pracodawca i tylko te liczone od pensji pracowników niepełnosprawnych.

Przykład 1

Pracodawca od wynagrodzeń za grudzień 2018 r. wypłaconych 10 stycznia 2019 r., do 15 lutego 2019 r. powinien wpłacić do ZUS łącznie 100 tys. składek za wszystkich pracowników i dwóch zleceniobiorców. Składki po stronie pracodawcy od pensji za grudzień 2018 r. wyniosły łącznie 60 tys. zł. Pracodawca wpłaci 24 lutego 2019 r. tylko kwotę 98 800 zł, a pozostałe 1200 zł dopiero 5 marca 2019 r. (czyli z uchybieniem dłuższym niż 14 dni). Kwota 1200 zł nie przekracza 2 proc. należnych od pracodawcy, miesięcznych składek.

Po drugie – może chodzić o wszystkie opłacone składki ZUS od pracownika i pracodawcy za dany miesiąc – zarówno za osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, jak również pozostałe, np. zleceniobiorców.

Przykład 2

Pracodawca od wynagrodzeń za grudzień 2018 r. wypłaconych 10 stycznia 2019 r., do 15 lutego 2019 r. powinien wpłacić do ZUS łącznie 100 tys. zł wszystkich składek. Wpłacił 25 lutego 2019 r. kwotę 98 000 tys., a pozostałe 2000 zł dopiero 4 marca 2019 r. (czyli po terminie 14 dni). 2000 zł nie przekracza 2 proc. faktycznie należnych składek za ten okres sprawozdawczy.

Część całej wpłaty

W odpowiedzi PFRON wskazuje, że wartość tych 2 proc. należy liczyć od sumy składek, które pracodawca ma obowiązek opłacić za dany okres sprawozdawczy za wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Chodzi przy tym o całą kwotę, jaką płatnik powinien przekazać za dany miesiąc – czyli zarówno o składki finansowane z jego środków, jak i pobierane z przychodów ubezpieczonych >patrz ramka. ?

Edyta Sieradzka wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

>Odpowiedź Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyliczenia składek, które można opłacić z dłuższym niż 14-dniowe uchybieniem

(...) sformułowanie zawarte w obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. art. 26a ust. 1a2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2018 r., poz. 511 ze zm.) dotyczy należnych od pracodawcy za dany okres sprawozdawczy składek odprowadzanych do ZUS (o którym mowa w art. 2 pkt 4a ww. ustawy), niezależnie od tego, czy są one finansowane bezpośrednio z wynagrodzenia brutto pracownika, czy też w części spoza tego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2017 r., poz. 1778 ze zm.) to płatnik, w tym przypadku pracodawca, ma obowiązek ustalić wysokość poszczególnych składek ZUS za dany okres sprawozdawczy, potrącić z wynagrodzenia brutto pracownika składki na odpowiednie ubezpieczenia i odprowadzić we właściwym terminie sumę wszystkich składek należnych za dany okres sprawozdawczy. Tak więc zwrot „... należnych od pracodawcy..." zawarty w komunikacie z 4 grudnia 2018 r. powinien być odczytywany w kontekście podmiotu zobowiązanego do poniesienia składek. Aby jednak użyty w komunikacie zwrot nie wywoływał w przyszłości wśród innych czytelników analogicznych wątpliwości, PFRON przeredagował przedmiotową treść.

Jednocześnie Fundusz podkreśla, iż wpłaty należnych składek ZUS dokonuje się w łącznej kwocie za wszystkich ubezpieczonych. Wobec powyższego brak jest możliwości wyodrębnienia z danej wpłaty kwot przypadających na poszczególne osoby ubezpieczone (w tym przypadku wyłącznie na osoby niepełnosprawne), a same wpłaty są rozliczane w sposób systemowy. W przypadku niepełnej kwoty wpłaty – zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jest ona rozdysponowana wg ustalonej kolejności funduszy, proporcjonalnie na wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia pracowników1. Jedynie pełna wpłata wynikająca ze złożonej przez płatnika deklaracji – dokonana w odpowiednim terminie – umożliwia uznanie, że składki za osoby niepełnosprawne zostały opłacone w całości w odpowiednim terminie.

W odniesieniu do przedstawionych w emailu/piśmie przykładów w celu prawidłowego ustalania dopuszczalnej kwoty maksymalnie 2 proc. składek należnych za dany miesiąc – opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), PFRON informuje, iż mając na uwadze wspomniane powyżej zasady kolejności i proporcjonalności rozliczania składek ZUS oraz brzmienie art. 26a ust. 1a2 ustawy o rehabilitacji (...), wartość 2 proc. należy liczyć od sumy składek, które pracodawca jest zobowiązany opłacić za dany okres sprawozdawczy za wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń.

W związku z powyższym – w obu przedstawionych (...) przykładach – pracodawca dopłacił po terminie określonym w art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) kwotę nieprzekraczającą 2 proc. składek należnych za dany miesiąc za wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń, a więc w przypadku prowadzenia przez Fundusz czynności sprawdzających pod kątem terminowości opłacenia składek ZUS za grudzień 2018 r. – pracodawca we wskazanych przypadkach nie będzie wzywany do zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile nie posiadał zaległości w opłacaniu składek ZUS za poprzednie okresy sprawozdawcze. Jednocześnie Fundusz informuje, że w toku każdego postępowania administracyjnego prosi ZUS o informacje niezbędne do podjęcia decyzji.

Przykład 1

100 000 zł – składki ZUS, jakie pracodawca jest zobligowany zapłacić za wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń za grudzień 2018 r.

98 800 zł – składki ZUS faktycznie zapłacone z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni

1200 zł – składki ZUS dopłacone z uchybieniem terminu przekraczającym 14 dni (1,2 proc. należnych składek za grudzień 2018 r.)

Przykład 2

100 000 – składki ZUS, jakie pracodawca jest zobligowany zapłacić za wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń za grudzień 2018 r.

98 000 zł – składki ZUS faktycznie zapłacone z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni

2000 zł – składki ZUS dopłacone z uchybieniem terminu przekraczającym 14 dni (2 proc. należnych składek za grudzień 2018 r.)

1 Mowa o tym np. w § 13 punkcie 5, § 16 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek