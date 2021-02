Wyzwania i przyszłość pracy zdalnej

Doświadczenia płynące z ostatnich miesięcy pracy zdalnej przyniosły wiele cennych wniosków, ale i wyzwań związanych z organizacją codziennej pracy w firmach. Wśród najważniejszych można wymienić kwestie komunikacji, motywacji pracowników, ergonomii pracy, czy też zaplanowania odpowiedniego, zgodnego z potrzebami pracowników modelu pracy po pandemii, gdy w pełni otworzy się opcja powrotu do biur.

Z badania "Przyszłość pracy: od pracy zdalnej do hybrydowej", przeprowadzonego przez Instytut Badawczy firmy Capgemini (https://www.capgemini.com/no-no/news/report-the-future-of-work-from-remote-to-hybrid/) wynika, że zdalna organizacja pracy, będąca wynikiem wybuchu pandemii, zwiększyła produktywność pracowników w przebadanych firmach aż o 63 proc. (w III kwartale 2020 r.), a także przyniosła w tym samym okresie oszczędności sięgające 24 proc. Ten sam raport z badania prezentuje też prognozy, zgodnie z którymi aż 75 proc. organizacji liczy na to, że ok. 1/3 pracowników pozostanie kadrą zdalną, a 3 na 10 firm spodziewa się, że na zdalny model przejdzie aż 70 proc. załogi.

Z drugiej strony, sami pracownicy wyrażają obawy związane z dłuższą perspektywą przymusowej pracy z domu. Połowa ankietowanych stwierdziła, że zrezygnowałaby z zatrudnienia, gdyby jedyną przedstawioną im opcją była ...

