Brexit: wymiana pracowników z Wyspami wymaga formalności Adobe Stock

Katarzyna Gospodarowicz

Brytyjczyk służbowo wysłany do Polski co do zasady musi posiadać zezwolenie na pracę i pobyt. Nie ma znaczenia, czy to podróż służbowa, delegowanie na dłużej, czy praca u polskiego pracodawcy. Również Polacy nie mogą swobodnie jechać do pracy na Wyspy.