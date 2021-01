Koronawirus. Inspekcja pracy sprawdzi, jak firma działa w pandemii

Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała na 2021 rok przeprowadzenie 52 tys. kontroli. Wiele z nich będzie dotyczyć wprowadzonych w zakładzie pracy rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczach antykryzysowych.

W związku z pandemią COVID-19 inspektorzy pracy będą sprawdzać przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, w szczególności ze względu na wprowadzenie wielu zmian z zakresu prawa pracy, w tym przede wszystkim związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika lub objęciem pracownika przestojem ekonomicznym, jak też elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy czy porozumień o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia czy wprowadzeniem pracy zdalnej.

Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty w razie ustania stosunku pracy, modyfikacja zasad udzielania urlopów czy zmiany w przepisach mogą prowadzić do nadużyć, co czyni koniecznym prowadzenie działań kontrolnych w celu ochrony praw pracowników. ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ