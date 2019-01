Czy w ewidencji czasu pracy trzeba zawsze podawać godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy?

Od stycznia 2019 r. rejestrując czas pracy trzeba dodatkowo podawać godzinę rozpoczęcia i zakończenia obowiązków. Nie zwalnia z tego stały rozkład czasu pracy.

- W ewidencji czasu pracy należy obecnie podawać godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Czy dotyczy to także sytuacji, w których pracownicy mają stałe rozkłady czasu pracy i wykonują obowiązki zawsze w tych samych przedziałach godzin? – pyta czytelniczka.

Tak.

Ewidencjonując czas pracy należy obecnie podawać zarówno liczbę godzin pracy, jak też godzinę rozpoczynania i kończenia pracy. Nic w tym zakresie nie zmienia kwestia obowiązywania w stosunku do pewnej grupy pracowników stałych rozkładów czasu pracy. Dodatkowo należy pamiętać, aby podawać faktyczną sytuację, czyli liczbę rzeczywiście przepracowanych godzin (np. wraz z nadliczbowymi lub uwzględniając wyjście prywatne).

Więcej do wpisania

W skład dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy pracownika wchodzi obecnie m.in. ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:

- liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

- liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

- liczbie godzin nadliczbowych,

- dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

- liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

- rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

- rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

- wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

- czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Pracodawca nie może już ograniczyć się do wskazania samej liczby przepracowanych godzin (8, 10 itp.). Musi dodatkowo podać godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach (np. 8.00 – 16.00). Obowiązku podania takich informacji nie wyłącza ustalenie stałego rozkładu czasu pracy. Nie można przyjąć jako oczywistości, że 8 przepracowanych godzin oznacza np. od 7.00 do 15.00 tylko dlatego, że regulamin pracy na to wskazuje.

Faktyczne liczby

Dodatkowo, istotne w kontekście pytania jest to, że w ewidencji nie podaje się przecież zakładanej liczby godzin, ale rzeczywiście przepracowaną. Zawiera ona informacje o przepracowaniu zarówno większej, jak i mniejszej liczby godzin niż zakładana. Może to obejmować:

- nadgodziny – np. 10 godzin, od 8.00 do 18.00, ale również 10 godzin, od 8.00 do 16.00 oraz od 17.00 do 19.00,

- odpracowanie wyjścia prywatnego – np. 10 godzin, od 8.00 do 18.00, z czego 2 godziny dodatkowo oznaczone zostaną jako czas odpracowania zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej udzielonego na pisemny wniosek pracownika,

- czas skorzystania ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem wykorzystywanego w godzinach – np. 5 godzin 8.00 – 13.00; dodatkowo w takim przypadku trzeba podać rodzaj (art. 188 k.p.) i wymiar (3 godziny) zwolnienia od pracy (podobnie np. przy zwolnieniu w celu załatwienia sprawy osobistej).

Ewidencję czasu pracy tworzy się i prowadzi do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą. Stąd też musi ona zawierać wyczerpujące informacje dotyczące sytuacji związanej ze świadczoną pracą.

—Marek Rotkiewicz, prawnik