Praca zdalna w czasie COVID-19 na urządzeniach prywatnych

Nie każdy pracownik może zostać zobowiązany do świadczenia pracy na swoim urządzeniu prywatnym – wszystko zależy od przyjętego modelu zatrudniania w danym przedsiębiorstwie. Narzędzia pracy winien zapewnić pracodawca – pracownik może jednak wyrazić zgodę na wykorzystywanie własnego komputera do pracy zdalnej.

Pandemia COVID-19 wymusiła na przedsiębiorcach konieczność szybkiego zaadaptowania się do nowych realiów. Jednym z problemów z jakimi przyszło się zmierzyć pracodawcom było przeorganizowanie modelu pracy (gdy było to możliwe) na pracę zdalną. Dla przedsiębiorców dysponujących odpowiednimi zasobami sprzętowymi i kadrowymi wystarczające było, aby specjaliści IT dostosowali je do bezpiecznego wykorzystywania poza siedzibą pracodawcy. Najtrudniej mają podmioty, które nie dysponują narzędziami pracy (komputerami, telefonami), które można było rozdysponować pracownikom do świadczenia pracy zdalnie. W przeważającej większości, przedsiębiorcy poradzili sobie z tym wyzwaniem przy wsparciu pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przy użyciu narzędzi prywatnych. Choć najczęściej jest to jedyny sposób, aby utrzymać ciągłość pracy, to należy mieć świadomość, jakie ryzyka kryją się za modelem BYOD (bring your own device) tj. modelem pracy na urządzeniach prywatnych....

