Zwolniony z pracy za koszulkę z napisem „Konstytucja”?

Ugodą zakończyła się sprawa mężczyzny, który miał zostać zwolniony z pracy za założenie koszulki z napisem "Konstytucja".

Sprawę opisuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która obserwowała proces.

W.H. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Zakupów w spółce należącej do Skarbu Państwa. We wrześniu 2017 roku otrzymał pismo, w którym firma rozwiązała z nim umowę o pracę. Jako powód wskazano „utratę zaufania".

Zdaniem W.H. rzeczywistą przyczyną miała być rzekoma manifestacja jego poglądów politycznych. W sierpniu 2017 roku wraz z zespołem „Perły i Łotry" wystąpił na XXI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Szanty. Głównym sponsorem festiwalu była spółka Skarbu Państwa, która należy do tej samej grupy kapitałowej co spółka, w której pracował. W trakcie wykonywania bisów członkowie zespołu założyli koszulki z napisem „Konstytucja".

Występ nie spodobał się jednemu z posłów, który skierował pismo m.in. do Prezesa Zarządu spółki Skarbu Państwa. W piśmie tym miał wskazać, że podczas koncertu zespół „Perły i Łotry" zorganizował polityczny happening, demonstrację, występując w koszulkach z napisem „Konstytucja".

Poseł miał napisać także, że za państwowe środki artyści urządzają antyrządowe demonstracje polityczne oraz zadał pytanie: „Czy na imprezy, podczas których demonstracyjnie jest wspierana antyrządowa opozycja mająca na celu obalenie legalnej władzy i szkodzenie państwu powinny być przeznaczane środki ze spółek skarbu państwa?". List został opublikowany w Internecie. W ocenie W.H. po nagłośnieniu sprawy przez media, jego występ na koncercie przyczynił się do rozwiązania przez spółkę umowy o pracę.

Mężczyzna złożył pozew o uznanie za bezskuteczne rozwiązania umowy o pracę. Jak podaje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, W.H. zawarł ugodę z byłym pracodawcą.

Sąd Rejonowy w Radomiu umorzył postępowanie i potwierdził zawarcie ugody, w której strony poczyniły wzajemne ustępstwa oraz uzgodniły kwotę odszkodowania i odprawy. Ugoda została zawarta z klauzulą poufności. Postanowienie sądu jest nieprawomocne.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę, że wolność twórczości artystycznej i wolność ekspresji, to prawa zagwarantowane w Konstytucji. Zdaniem HFPC w opisywanej sprawie mogło dojść do ukrytej przyczyny wypowiedzenia ze względu na założenie przez W.H. koszulki z napisem „Konstytucja". - Takie zwolnienia mogą doprowadzić w przyszłości do efektu mrożącego i ograniczyć wolność ekspresji - podkreśla Fundacja.