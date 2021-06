Koronawirus - pracodawcy chcą dostępu do paszportów covidowych swoich pracowników

Aby podnieść bezpieczeństwo w nadchodzących miesiącach, przedsiębiorcy apelują do rządu o umożliwienie im dostępu do informacji zawartych w paszportach covidowych. Dzięki temu mogliby ustalić, kto jest już zaszczepiony, kto ma status ozdrowieńca albo wykonał ostatnio test na obecność koronawirusa. Tym bardziej że z komunikatu wydanego w ubiegłym tygodniu przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wynika, że z takich informacji już teraz mogą korzystać np. restauratorzy czy organizatorzy imprez, którzy na tej podstawie mogą wpuszczać zaszczepionych i ozdrowieńców poza limitami określonymi w przepisach antycovidowych.

– Dostęp do informacji o szczepieniu to jeden z najczęściej powtarzających się w ostatnich dniach postulatów płynących od przedsiębiorców – podkreśla Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. I dodaje: – To już pewne, że przed nami kolejna fala koronawirusa w wyjątkowo zaraźliwym wariancie Delta, do której możemy się zawczasu przygotować. Pracodawcom potrzebna jest jednak informacja na temat tego, kto jest już zaszczepiony, przez co stanowi mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania Covid-19, a kto właśnie dostał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i powinien być odizolowany od reszty pracowników i klientów danego przedsiębiorcy.