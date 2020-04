Bezpieczne konsultacje na odległość

– Kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów i naszych pracowników, zachęcamy, aby pozostać w domu oraz odłożyć na później niepilne wizyty u lekarza. Zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego są to na przykład przeglądy stanu zdrowia czy bilanse dzieci – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dyrektor ds. medycznych Medicover Polska.

W przypadku konsultacji niecierpiących zwłoki mimo wszystko należy się udać do lekarza. – Nasze centra pozostają otwarte. Aby zapewnić najlepszą opiekę i bezpieczeństwo, wprowadziliśmy przy wejściu pomiar temperatury i ankietę, która pozwoli na identyfikację osób z potencjalnymi objawami zakażenia koronawirusem. Takie osoby kierowane są do specjalnego gabinetu lekarskiego, w którym lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta, przeprowadza wywiad i decyduje o dalszym postępowaniu. Również wszyscy nasi pracownicy medyczni i niemedyczni przed przystąpieniem do pracy oceniani są pod kątem potencjalnych objawów zakażenia koronawirusem – dodaje prof. Walewska-Zielecka.