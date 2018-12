Ponad 100 nowych pociągów regio i interregio

Pojutrze, 9 grudnia, wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy pociągów. W wielu regionach Polski zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu pociągów Polregio

W nowym rozkładzie jazdy w całej Polsce pojawi się więcej pociągów regio, o ponad 100, i dwie dodatkowe pary interregio - między Warszawą a Łodzią. Niektóre pociągi będą miały wydłużone relacje lub zostaną połączone w pociągi bezpośrednie bez konieczności przesiadania się, np. na stacjach węzłowych. Polregio puści też więcej pociągów na wakacje - m.in. do uzdrowisk czy za granicę.

Przewoźnik sprzedaje bilety już nie tylko na swojej stronie w internecieczy przez aplikację mobilną, ale także na platformach biletyregionalne.pl, e-podróżnik.pl, koleo.pl, bilkom.pl i w kioskach Kolportera, w biletomatach, kasach biletowych i u obsługi pociągów.

Najważniejsze zmiany w rozkładzie jazdy 2018/2019 w województwach:

Województwo lubuskie

Zostało wydłużone zamknięcie estakady w Gorzowie Wlkp. do 9 marca 2019 r. Zostanie wprowadzona dodatkowa para pociągów na linii Zielona Góra - Frankfurt - Zielona Góra oraz jedna para pociągów na linii Rzepin - Frankfurt - Rzepin. Pociąg Gorzów Wlkp. - Berlin - Gorzów Wlkp. będzie kursował codziennie - od poniedziałku do piątku z Gorzowa około godziny 05:20, w soboty i niedziele około 08:20. Uruchomiona zostanie dodatkowa para pociągów Rzepin - Poznań - Rzepin. Jedna para pociągów Szczecin - Kostrzyn została wydłużona do i z Rzepina. Zostają zawieszone połączenia: Zbąszynek odj. 22:25 - Rzepin przyj. 23:23 oraz Rzepin odj. 04:01 - Zbąszynek przyj. 04:58. Nie będzie pociągu z Rzepina do Zbąszynka o godzinie 10:40 i ze Zbąszynka do Rzepina o 12:10. Kurs będzie realizowany po godzinie 14:00.

Województwo łódzkie i mazowieckie

Rozszerzona zostanie oferta przewozowa na linii Łódź - Opoczno - Łódź o dodatkowe 6 par połączeń tj. Tomaszów Maz. - Opoczno uruchomienie dodatkowo 1 pary połączeń; Koluszki - Tomaszów Maz. uruchomienie dodatkowo 3 par połączeń; Łódź Fabryczna - Tomaszów uruchomienie dodatkowo 2 par połączeń. Rozszerzona zostanie oferta pociągów interREGIO Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia z 6 do 8 par połączeń w dni robocze.

Województwo świętokrzyskie

Pojawią się 4 nowe pociągi kursujące w dotychczasowych relacjach. I tak: jedna para pociągów na odcinku Sędziszów - Katowice, jeden dodatkowy pociąg Kraków - Sędziszów, jeden dodatkowy pociąg relacji Kielce - Skarżysko Kam (skomunikowanie z ostatnim pociągiem Kraków - Kielce i ostatnim relacji Skarżysko Kam - Ostrowiec Św.). Główne zmiany czasowe dotyczą okolic Skarżyska Kam z uwagi na trwające prace na linii kolejowej nr 25 i w samym węźle Skarżysko Kamienna (przebudowa peronu nr 3). Dotyczy to głównie pociągów relacji Ostrowiec Św. - Kielce i Ostrowiec Św. - Kraków i odwrotnie.

Województwo dolnośląskie

Zostaną uruchomione dwie nowe pary pociągów w relacji Wrocław Gł. - Opole Główne przez Jelcz Laskowice, które będą obsługiwane przez Polregio: odjazdy z Wrocławia Gł. o godz. 4:16 oraz 16:56, przyjazd do Opola Gł. odpowiednio o 06:18 oraz 18:52; odjazdy z Opola Gł. o godz. 4:50 oraz 15:50, przyjazd do Wrocławia Gł. odpowiednio 6:50 oraz 17:47. Dwie pary pociągów kursujących w relacji Wrocław Gł. - Wołów zostaną wydłużone do Ścinawy. Zostaną wprowadzone nowe połączenia kursujące w soboty, niedziele i święta w relacji Wrocław Gł. odj. 6:44 – Nysa przyj. 8:26 oraz Nysa odj. 4:48 – Wrocław Gł. przyj. 6:34.

Województwo lubelskie

Zasadniczo oferta pozostanie niezmieniona. Ze względu na trwające prace torowe oraz wyłączenie odcinków linii dla kursowania pociągów, w celu realizacji połączenia, zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza na linii nr 2 – na odcinku Terespol- Chotyłów –Terespol; linii nr 7 – na odcinku Lublin – Dęblin – Lublin; linii nr 26 – na odcinku Dęblin- Ryki-Dęblin (w okresie 9.XII-15.XII.2018); na linii nr 68 – na odcinku Kraśnik – Zaklików- Kraśnik (w okresie 9.XII.2018-31.I.2019); na odcinku Zaklików - St. Wola Rozwadów- Zaklików (w okresie 1.II-9.III.2019).

Województwo opolskie

Pojawi się nowe połączenie codzienne przez Kluczbork: Wrocław Główny odj. 8:36 – Częstochowa p. 11:52 i Częstochowa o. 13:11 – Wrocław Główny p. 17:12. Rozszerzone zostaną terminy kursowania pociągów do i z Kłodzka na soboty, niedziele i święta przez cały rok. Zostanie wprowadzone nowe połączenie w dni robocze: Zawadzkie (o.22:00)– Brzeg (p. 23:16) i Wrocław Główny (o. 6:44) – Zawadzkie (p. 8:37). Wydłużona zostanie relacja połączenia Zawadzkie (13:35) – Opole Zachodnie do Wrocławia Głównego (p. 15:20). Wydłużona zostanie relacja 2 par pociągów relacji Opole - Jelcz Laskowice do relacji Opole –Jelcz – Wrocław i Wrocław – Jelcz – Opole.

Województwo wielkopolskie

Siatka i liczba połączeń w Wielkopolsce pozostaną na podobnym poziomie, ale godziny kursowania pociągów zmienią się i zostaną dostosowane do aktualnych warunków panujących na sieci linii kolejowych. Dodatkowo nastąpi uruchomienie nowej pary pociągów w relacji Poznań Gł. - Rzepin - Poznań Gł. (całorocznie) oraz Poznań Gł. - Koszalin - Poznań Gł. (w sezonie letnim).

Województwo podkarpackie

Od 1 stycznia będzie codziennie kursowała dodatkowa para pociągów w relacji Rzeszów – Jasło – Rzeszów. Od 1 stycznia zostaną także wznowione, zawieszone w miesiącu grudniu, połączenia w relacji Rzeszów – Gorlice – Rzeszów. Łączna ilość połączeń pomiędzy Rzeszowem a Jasłem wyniesie 14 pociągów POLREGIO. Konturowane będą także połączenia pomiędzy Jasłem a Sanokiem (4 pociągi), Jasłem a Zagórzem (4 pociągi) oraz Sanokiem a Komańczą (7 pociągów). Trasa dotychczasowej pary pociągów w relacji Rzeszów – Dębica – Rzeszów zostanie wydłużona do stacji Tarnów.

Od 9 grudnia będzie można dojechać bezpośrednio do i z Wodzisławia Śląskiego pociągiem Polregio „Karolinka", a także do i z Katowic. W relacji Rzeszów – Stalowa Wola Południe – Rzeszów trasa trzech pociągów będzie nadal wydłużona z uwzględnieniem stacji Sandomierz. Na czas długiego, majowego weekendu zaplanowane są połączenia turystyczna w relacji Rzeszów – Sandomierz – Rzeszów, Rzeszów – Zamość – Rzeszów oraz Rzeszów – Łupków – Rzeszów. Pojawi się także nowe połączenie w relacji Jarosław – Lublin – Jarosław. Połączenie do Łupkowa zostanie zastąpione pociągiem w relacji Rzeszów – Medzilaborce (Słowacja) – Rzeszów oraz dodatkowo uzupełnione parą pociągów w relacji Medzilaborce – Sanok – Medzilaborce. W związku z prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP PLK pracami modernizacyjnymi związanymi z elektryfikacją linii 68/71 dla pociągów tej relacji Rzeszów – Lublin będzie wprowadzana komunikacja zastępcza dla odcinków Zaklików – Kraśnik, a następnie od 1 lutego Stalowa Wola Rozwadów – Zaklików.

Województwo podlaskie

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Polregio od 9 grudnia 2018 r. będą dotyczyły tylko zmian w godzinach kursowania pociągów. Więcej zmian przyniesie rok 2019 i aneks do umowy na wykonywanie przewozów regionalnych.

W przyszłym roku, o jedną parę (z czterech do pięciu) zwiększy się liczba kursujących pociągów na linii Białystok – Czeremcha. Relacje dwóch par pociągów zostały wydłużone, tj. pociąg obecnie kursujący z Białegostoku do Grajewa będzie kursował do Ełku, a pociąg z Białegostoku do Łap, dojedzie do Szepietowa. Ponadto, wiele pociągów na trasach z Białegostoku do Kuźnicy Białostockiej, Suwałk, Czeremchy oraz z Hajnówki do Siedlec, będzie miało rozszerzone terminy kursowania, np. pociąg który w tym roku kursował w dni robocze, od nowego roku będzie kursował codziennie.

Na trasie do Ełku będzie jeszcze jedna istotna zmiana - modyfikacja godzin kursowania innego połączenia na tej trasie. Pociąg odjeżdżający obecnie z Białegostoku o godzinie 12:29, w nowym rozkładzie wyruszy o godzinie 5:12. Z kolei pociąg relacji Ełk – Białystok przyjeżdżający do stacji końcowej na godzinę 13:27, od 9 grudnia br. dotrze do Białegostoku już na godzinę 9:15.

Samorząd podlaski jest zainteresowany kontynuowaniem w przyszłym roku sezonowych połączeń do Walił i weekendowych na Litwę, do Kowna. Zgodnie z wnioskami podróżnych, pociągi kursujące w komunikacji międzynarodowej na trasie Białystok – Kowno, od nowego rozkładu jazdy zyskają dodatkowe postoje na stacji Sidra oraz na przystanku osobowym Augustów Port.

Województwo pomorskie

Na linii Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz przewozy w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będzie realizować dwóch przewoźników: PKP Szybka Kolej Miejsca w Trójmieście i Przewozy Regionalne. Połączenia te będą realizowane na liniach Gdynia Główna - Gdańsk Wrzeszcz/Gdańsk Osowa - Kościerzyna/Kartuzy, Gdańsk Wrzeszcz - Kartuzy/Kościerzyna, Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna. Wprowadzona została rozszerzona oferta „Bilet dobrych relacji" z takimi samymi cenami, jakie obowiązują w PKP SKM. Bilet dobrych relacji będzie obowiązywał na odcinkach: Słupsk - Gdańsk Lipce, Gdańsk Wrzeszcz - Kartuzy/Kościerzyna, Gdynia Główna - Kartuzy /Kościerzyna.

Województwo zachodniopomorskie

Na linii 273 wydłużona została relacja jednego pociągu Szczecin Główny - Kostrzyn na Szczecin Główny - Rzepin, Na linii 351 rozszerzony zostanie termin kursowania 1 pary pociągów relacji Szczecin Główny - Poznań Główny, dotychczas kursował tylko w dni robocze, natomiast od 9 grudnia kursować będzie codziennie oprócz sobót. Na Linii 407 ograniczenie terminu kursowania pary pociągów relacji Szczecin Główny - Kamień Pomorski z "codziennie" na "codziennie oprócz sobót". Ze względu na rozpoczynającą się modernizacje linii Szczecin – Poznań niektóre pociągi na odcinku Szczecin - Stargard będą połączone, między innymi w kierunku Słupska i Choszczna, a następnie będą rozłączane na stacji Stargard.

Województwo kujawsko-pomorskie

W nowym rozkładzie jazdy pociągów uruchomiona zostanie nowa dodatkowa para pociągów w relacji Bydgoszcz Główna – Nakło nad Notecią – Bydgoszcz Główna .

Województwo warmińsko-mazurskie

Najistotniejsze zmiany w rozkładzie jazdy pociągów dotyczą kilku połączeń. Pociąg z Iławy Gł. (odjazd o godzinie 13:23) do Działdowa po zmianie będzie odjeżdżał o godzinie 11:26, przyj. o godz. 12:33; pociąg z Malborka (odjazd o godzinie 14:47) do Działdowa po zmianie będzie odjeżdżał o godzinie 15:40, przyj. o godz. 18:00; pociąg z Olsztyna Gł. (odjazd o godzinie 10:59) do Elbląga po zmianie będzie odjeżdżał o godzinie 9:10, przyj. o godz. 10:49; pociąg z Elbląga (odjazd o godzinie 10:19) do Olsztyna Gł. po zmianie będzie odjeżdżał o godzinie 11:20, przyj. o godz. 12:53; pociąg z Ełku (odjazd o godzinie 11:56) do Białegostoku po zmianie będzie odjeżdżał o godzinie 7:43, przyj. 9:15.

Kontynuowana będzie na dotychczasowych odcinkach dobrze odbierana przez podróżnych oferta „Połączenie w Dobrej Cenie" (PwDC). Oferta ta obowiązuje na odcinkach Olsztyn Gł. – Olsztynek, Olsztyn Gł. – Dobre Miasto, Olsztyn Gł. – Szczytno – Szymany Lotnisko.

Województwo małopolskie

Zwiększy się liczba połączeń na linii Kraków – Katowice, Kraków Główny – Katowice – Kraków Główny o 1 parę pociągów, Kraków Główny – Krzeszowice – Kraków o 3 pary pociągów. W dalszym ciągu kursować będą pociągi w relacji: Kraków Główny – Sucha Beskidzka – Żywiec – Sucha Beskidzka oraz Kraków Główny – Czechowice Dziedzice – Kraków Główny w piątki i niedziele dla zapewnienia dowozów i odwozów studentów krakowskich uczelni. Została utrzymana, ciesząca się dużą popularnością wśród turystów, oferta Podhalańskiej Kolei Regionalnej na trasie Zakopane – Nowy Targ/Chabówka – Zakopane.

