Polonus: 300 tysięcy pasażerów latem

4 miliony przejechanych kilometrów, 300 tysięcy pasażerów i 30 procent wzrostu sprzedaży online - Polonus podsumowuje sezon letni

Polonus wakacyjnym przewiózł prawie 300 tysięcy pasażerów. Dodatkowo sprzedaż biletów przez stronę www.pkspolonus.pl wzrosła o ponad 30 procent w sezonie letnim w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Poniżej dalsza część artykułu

Firma uruchomiła dwie nowe trasy krajowe (do Bełchatowa i Szczawnicy) i jedną zagraniczną (do Iwano-Frankowska). Dodała do floty 7 nowych autokarów (ma teraz 45). Jednym z najistotniejszych wydarzeń w branży było utworzenie koalicji Polonus Partner, konsolidującej największych polskich przewoźników autokarowych. Przez pięć miesięcy funkcjonowania programu pojazdy z logo Polonus Partner przejechały 4 miliony kilometrów.

Sieć Polonus Partner, powołana na rzecz integracji i rozwoju krajowego transportu pasażerskiego, dzięki udziałowi dziewięciu regionalnych przewoźników, tworzy ofertę 55 linii krajowych, łączących 280 miejscowości obsługiwanych przez 155 nowoczesnych i bezpiecznych pojazdów.