Pasażer kolei z takimi prawami, jak pasażer samolotu

Większe odszkodowania za opóźnienia i większe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, a także miejsce na rower w każdym pociągu - nad takim rozwiązaniem będzie dziś debatować Parlament Europejski

Propozycja Europarlamentu zakłada, że jeśli pociąg w Unii Europejskiej spóźni się od godziny do półtorej, pasażer dostanie zwrot połowy kosztu biletu. Przy opóźnieniu od półtorej do dwóch godzin zwrot wyniesie 75 procent, a jeśli pociąg dojedzie na miejscu opóźniony o więcej niż dwie godziny, podróżujący ma prawo do całkowitej refundacji.

Poniżej dalsza część artykułu

Rozwiązania mają obowiązywać wszystkich przewoźników we wszystkich państwach Wspólnoty. Już teraz obowiązują pewne unijne regulacje chroniące pasażerów kolei, ale w większości unijnych krajów, w tym w Polsce, wprowadzono wyjątki od tych zasad.

Europosłowie chcą również, by pasażerowie z niepełnosprawnościami mogli za darmo korzystać z pomocy przeszkolonego pracownika kolei przy wsiadaniu do pociągu. Do tej pory musiał zgłaszać taką potrzebę nawet z dwudniowym wyprzedzeniem, teraz ten czas ma się skrócić do trzech godzin na mniejszych stacjach a na dużych dworcach asysta ma być dostępna cały czas.

W nowych i w wyremontowanych składach obowiązkowo ma być też wyznaczana przestrzeń na rowery.

Głosowanie nad propozycją odbędzie się jutro. Jeśli zmiany wejdą w życie, przewoźnicy będą mieli rok na dostosowanie się do nowych przepisów.

ARTYKUŁY POWIĄZANE