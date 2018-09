70 przewoźników wjechało na platformę SuperPKS

Neobus, PKS Poznań, PKS Łosice, Telesfor, PKS Głogów, PKS Kamienna Góra, NKA Kruszwica, PKS Zielona Góra, ModlinBus to przewoźnicy, którzy w ostatnim czasie postanowili połączyć siły z SuperPKS

Projekt SuperPKS zrzesza 70 firm transportowych, które tworzą najszerszą siatkę połączeń obejmującą wszystkie województwa w Polsce - podaje komunikat prasowy SuperPKS.Zakopane, Kołobrzeg, Inowrocław, Zielona Góra, Zgorzelec, Poznań, Karpacz czy lotnisko w Modlinie to tylko niektóre z kierunków oferowanych przez nowych partnerów SuperPKS. "Dbamy o to, by przez cały czas ceny biletów online dostępnych na naszej platformie były tańsze niż te na dworcu lub u kierowcy. Z dodatkowych zniżek mogą korzystać seniorzy, a na uczniów i studentów czekają liczne ulgi handlowe oferowane przez naszych partnerów" – tłumaczy w komunikacie dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w firmie Teroplan Aleksandra Markowska."Dla naszych pasażerów przygotowaliśmy specjalną, jesienną promocję na podróże na wszystkich trasach dostępnych na platformie SuperPKS. Kupując bilet wystarczy wpisać kod: SZKOLA, aby obniżyć jego cenę o dodatkowe 10 zł" – zachęca Aleksandra Markowska.