Do pendolino z laptopem jeszcze w tym roku

W ekspresach pendolino będzie można wreszcie swobodnie korzystać z telefonów komórkowych i internetu

We wtorek spółka PKP InterCity podpisze z firmą Alstom umowę na montaż wi-fi w pociągach pendolino. Według nieoficjalnych informacji pierwsze pendolino z wi-fi ma kursować jeszcze przed końcem obecnego roku. Obecnie pendolino to jedyne nowoczesne składy ekspresowe PKP InterCity bez tej usługi.

Poniżej dalsza część artykułu

Przewoźnik od dawna był mocno krytykowany przez podróżujących pendolino, zwłaszcza że mają one status ekspresu premium, za brak dostępu do sieci. Tym bardziej że internet działa w składach typu dart i flirt. PKP InterCity miało uruchomione wi-fi w 22 ekspresach kursujących na najważniejszych krajowych trasach jeszcze w 2014 roku. Internet działał m.in. w składach Beskidy, Słowacki, Sawa i Krakus podróżujących w kierunku Warszawy, ponadto w ekspresie Norwid na trasie do Krakowa czy Neptun na linii Warszawa–Gdynia–Warszawa.

Tymczasem w pendolino nie można z niego korzystać nawet za pośrednictwem własnych kart SIM, bo przy dużych prędkościach zrywane są także rozmowy telefoniczne.

InterCity zapowiadało uruchomienie wi-fi jeszcze w pierwszej połowie 2015 r. Powodem opóźnienia miało być późniejsze, niż planowano, dostarczenie składów przez producenta. – Było mało czasu i musieliśmy przede wszystkim skupić się na testach pociągów przed wprowadzeniem ich do grudniowego rozkładu jazdy – tłumaczył w styczniu 2015 r. przedstawiciel przewoźnika. Sam montaż miał być prostszy niż w przypadku „zwykłych" ekspresów, bo część elementów wewnętrznej sieci już była w składach pendolino zamontowana. Potem okazało się jednak, że kluczowym problemem jest rozliczenie finansowe przedsięwzięcia: bez dogadania z producentem pociągów kolej nie mogła nic zrobić, w przeciwnym razie naraziłaby się na utratę gwarancji. Dopiero teraz osiągnięto ostateczne porozumienie.

Brak wi-fi mocno obniża jakość podróżowania pendolino. Dużą część pasażerów stanowią osoby podróżujące służbowo, które chciałyby wykorzystać czas przejazdu np. na korespondencję. Tymczasem w pozostałych ekspresach już ponad trzy lata temu z internetu korzystało miesięcznie blisko 90 tys. pasażerów.

Podobne usługi od dawna funkcjonują za granicą. Na przykłw Czechach udostępnia je prywatny przewoźnik Leo Express, w Niemczech internet jest w ekspresach Deutsche Bahn. Jeszcze dalej poszły koleje francuskie SNCF, które w 2015 r. rozpoczęły realizację projektu mającego pozwolić na korzystanie z bezpłatnego internetu pasażerom na francuskich dworcach.

ARTYKUŁY POWIĄZANE