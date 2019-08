Resort infrastruktury: Kolej ma być główną dziedziną transportu

- Polska kolej się zmienia z dnia na dzień, konsekwentnie realizujemy programy modernizacyjne - podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. - Chcemy stawiać na rozwój polskiej kolei, w przyszłości będzie to główna gałąź transportu zbiorowego.

Fundamentem zmian jest opiewający na ponad 70 miliardów złotych Krajowy Program Kolejowy, w ramach którego zostanie zmodernizowanych około 9 tysięcy kilometrów torów kolejowych, a użytkownicy kolei odczują skrócenie czasów podróży. Poprawi się też przepustowość i bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz możliwości operowania przewoźników cargo. KPK obejmuje w sumie 220 zadań inwestycyjnych w horyzoncie do 2023 roku.

- Na kolei dzieje się dziś bardzo dużo. Jesteśmy liderem w ramach pozyskiwania środków z instrumentu CEF Łącząc Europę. Do tego mamy program utrzymaniowy wart 23 miliardy złotych, który służy temu, aby nową infrastrukturę utrzymywać w należytym stanie, ale też powoli odrabiać wieloletnie zaległości na polskiej kolei. Jeszcze kilka lat temu nie było na nią mody, teraz na szczęście ten trend się odwrócił - mówi Andrzej Bittel.

- Intercity wyda 7 miliardów złotych na nowy tabor, żeby nie tylko klasa Pendolino czy części Dartów woziła naszych klientów. Z kolei PLK wyda w sumie 70 miliardów na modernizacje torów. W najbliższej perspektywie mamy Centralny Port Komunikacyjny, który spowoduje, że będziemy jeździli z prędkością do 250 kilometrów na godzinę i wybudujemy - pierwszy raz od kilkudziesięciu lat - około 1,6 tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych - mówi prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Realizacja sztandarowej inwestycji infrastrukturalnej rządu zakłada również utworzenie węzłów przesiadkowych i przyczyni się do rozbudowy sieci połączeń kolejowych w całej Polsce. Prezes Grupy PKP podkreśla, że po tym okresie nie będzie już w Polsce żadnego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które byłoby wykluczone z sieci kolejowej.

- Inwestycje to jest ciągły proces. Patrząc przez pryzmat Warszawy, mamy realizowaną modernizację linii do Radomia i Lublina. Modernizujemy linię w kierunku Białegostoku oraz Poznania - to jedne z najważniejszych inwestycji i ogromne przedsięwzięcia. Podobnie jak modernizacja węzła krakowskiego i w kierunku Katowic - wymienia wiceminister.