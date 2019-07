PKP Intercity: Milion podróżnych do Kijowa

Prezes dodał, że od momentu jego uruchomienia, błyskawicznie rośnie liczba podróżnych. - Statystyki są najlepszym dowodem na to, jak bardzo brakowało regularnych pociągów w takiej relacji - powiedział Chraniuk.

Alexandr Krasnoshtan reprezentujący Koleje Ukraińskie zauważył, że korzyści płynące z uruchomienia połączenia odczuwają nie tylko podróżni, którzy przekraczają granicę polsko-ukraińską. - Ogromne zainteresowanie, którym cieszy się pociąg relacji Przemyśl - Kijów przekłada się na mniejszą liczbę samochodów i autobusów oczekujących w kolejkach na granicy. Oznacza to oszczędność czasu dla podróżujących pomiędzy Polską i Ukrainą oraz ma bardzo korzystny wpływ na środowisko naturalne - powiedział.

W 2018 roku pociągi kursujące między Polską a Ukrainą przewiozły ponad 600 tysięcy pasażerów. Według danych PKP Intercity daje to stały wzrost podróżujących o ponad 250 procent rok do roku.

- Milionowy pasażer, którego postanowiliśmy wyróżnić, to dobry prognostyk na przyszłość. Zamierzamy więc dalej rozwijać siatkę międzynarodowych połączeń - dodał prezes PKP Intercity.

Szef resortu podkreślił, że połączenie kolejowe z Przemyśla do Kijowa to spełnienie oczekiwań podróżnych. - Zamierzamy nadal rozwijać i utrzymywać międzynarodowe kierunki. Trwają rozmowy z naszymi zagranicznymi sąsiadami o uruchomieniu pociągów do Rygi, Tallina i Bukaresztu. Węgrzy oraz Rumuni, z którymi współpracowalibyśmy w przypadku ostatniego połączenia, są nim żywo zainteresowani - powiedział. Adamczyk dodał, że na inwestycje kolejowe (strukturalne oraz taborowe) przeznaczono 77 miliardów złotych.