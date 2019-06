FlixBus rozszerza działalność na Ukrainie

Operator dalekobieżnych połączeń autobusowych FlixBus ogłosił, że planuje rozwój na Ukrainie. Głównie połączenia z Kijowa, Charkowa, Dniepru, Odessy i Lwowa do Polski, Niemiec, Czech, Austrii i na Węgry

Dyrektorem FlixBusa na Ukrainie został dyrektor zarządzający już spółką w Polsce, Michał Leman. Ma to "zapewnić spójną ofertę między Polską a Ukrainą oraz umożliwienie mieszkańcom Ukrainy dostępu do wszystkich europejskich destynacji w siatce połączeń FlixBusa" - czytamy w komunikacie firmy.

Poniżej dalsza część artykułu

Połączenia FlixBusa z Ukrainy i na Ukrainę działają już od 2017 r. Od czerwca tego roku Kijów, Żytomierz, Równe i Lwów zyskują codzienne połączenia do Niemiec (Berlin, Drezno, Monachium, Lipsk, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Kolonia, Hanower, Karlsruhe, Rostock), na Węgry (Budapeszt), do Polski (Kraków) i Austrii (Wiedeń). Kursy te obsługuje jeden partner autobusowy – Euroclub. Większość z tych miast to również centra przesiadkowe FlixBusa, gdzie pasażerowie mogą przesiąść się na całkowicie zielone linie w kierunku europejskich miast. FlixBus prowadzi również negocjacje z większą liczbą potencjalnych partnerów autobusowych.

– Po miesiącach analiz i przygotowań możemy wreszcie ogłosić nasze plany rozwoju na Ukrainie – mówi cytowany w komunikacie Leman. - FlixBus jest już oficjalnie zarejestrowaną firmą na Ukrainie. Ma siedzibę w Kijowie, zatrudnia lokalnych pracowników. Płaci podatki Na Ukrainie. Chcielibyśmy stać się solidnym partnerem zarówno dla ukraińskich partnerów autobusowych, pomagając im w rozwoju, jak i dla ukraińskich klientów, którzy będą mogli podróżować po świecie w przystępnych cenach i na wysokim poziomie usług.

FlixBus obsługuje obecnie ponad 350 tysięcy codziennych połączeń do 2000 miejsc w 29 krajach. Ponadto, siatka połączeń FlixBusa umożliwia łatwe przesiadki na jednym bilecie wraz z pełną obsługą klienta.