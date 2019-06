RegioJet zapewni więcej połączeń czesko-polskich

Czeski przewoźnik kolejowo-autokarowy RegioJet rozszerza swoją siatkę połączeń z Krakowa i Katowic do Pragi

Od czerwca RegioJet rozszerza swoją ofertę połączeń autobusowych z i do Krakowa - nowością jest poranne połączenie z Krakowa (odjazd o 8.00) i Katowic (odjazd o 9.15) do Ostrawy-Svinova (przyjazd o 10.30) z gwarantowaną bezpośrednią przesiadką na pociąg RegioJet w kierunku Pragi z przyjazdem o godz. 14.13. W kierunku przeciwnym pasażerowie mogą dotrzeć do Katowic (przyjazd o 12.25) i Krakowa (przyjazd o 13.40) pociągiem RegioJet z Pragi (odjazd o 7.47) z gwarantowaną bezpośrednią przesiadką w Ostrawie-Svinovie (odjazd o 11.10). Poniżej dalsza część artykułu

Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, wraz z wprowadzeniem nowego połączenia, RegioJet dwukrotnie zwiększa liczbę połączeń między Krakowem i Katowicami a Pragą i Ostrawą. W Ostrawie-Svinovie pasażerowie mogą się przesiąść z autobusu do pociągów RegioJet z i do Pragi, Ołomuńca lub Pardubic. Całą podróż odbędą z jednym biletem. Przewoźnik zapewnia, że jeśli z powodu opóźnienia nie dojdzie doc przesiadki zwróci pieniądze.

Czas podróży z Krakowa do Pragi wynosi 6 godzin 13 minut, a z Katowic do Pragi 4 godziny 58 minut. RegioJet zapewnia, że to najszybsze połączenie na trasie Kraków - Katowice - Praga. Rozważa również wprowadzenie bezpośredniego połączenia kolejowego między Polską i Republiką Czeską. Czytaj też: "Pierwszy elektryczny pociąg Pesy pojedzie do Czech".

Oprócz nowego połączenia RegioJet codziennie oferuje jeszcze dodatkową parę autobusów do Krakowa i Katowic - również z gwarantowanym transferem do pociągów RegioJet w Ostrawie-Svinov w kierunku z i do Pragi. Ponadto autobusy RegioJet łączą Kraków i Katowice z Brnem i Wiedniem.

"RegioJet zapewnia pełną obsługę połączeń z Krakowa i Katowic do Pragi. Dostępne są usługi w ramach Fun & Relax, w tym siedzenia z indywidualnymi ekranami, z możliwością oglądania filmów, słuchania muzyki i dostępu do bezpłatnej sieci wi-fi. Dodatkowo o komfort pasażerów zadba obsługa pokładowa RegioJet, która będzie oferować m.in. bezpłatną kawę i inne gorące napoje" - czytamy w komunikacie.