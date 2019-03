Ruszają wiosenne przeglądy w ośrodkach PKL

Polskie Koleje Linowe rozpoczynają planowe przeglądy techniczne kolei linowych i linowo-terenowych

W najbliższą niedzielę 24 marca rozpocznie się wiosenny przegląd urządzeń na Górze Żar, który potrwa do 5 kwietnia - podaje biuro prasowe Polskich Kolei Linowych. Następnie z eksploatacji zostaną wyłączone koleje na Palenicę - od 1 do 12 kwietnia, Górę Parkową i Jaworzynę Krynicką - od 1 do 19 kwietnia, Mosorny Groń - od 1 kwietnia, Gubałówkę - od 8 do 12 kwietnia. Sezon zimowy najdłużej potrwa na Kasprowym Wierchu, przegląd kolei rozpocznie się tam 6, a zakończy 14 maja.

Przeglądy techniczne odbywają się co roku wiosną i jesienią. - Wszystkie koleje PKL przechodzą także cotygodniowe i comiesięczne kontrole, codziennie przed startem przeprowadzana jest też jazda testowa - przypomina prezes PKL Janusz Ryś, cytowany w komunikacie.

PKL zapraszają również na Winter Fun Day - imprezę zamykającą sezon zimowy na Jaworzynie Krynickiej, która odbędzie się 23 marca. W programie między innymi mecz piłki nożnej na śniegu, konkurs na najoryginalniejszy strój, potańcówka i konkurs wiedzy o Jaworzynie. Na trasie numer 3 narciarze będą mogli rywalizować w kilku konkurencjach, na przykład w zjeździe na jednaj nodze.