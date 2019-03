Nowe trasy FlixBusa

FlixBus uruchamia linię 1382 z Kudowy-Zdroju do Gdyni z przystankami między innymi we Wrocławiu, w Poznaniu i Toruniu. Z kolei linia 1381 z Torunia do Berlina zyska nowy przystanek w Bydgoszczy

Jak informuje przewoźnik w komunikacie, linia 1382 z Kudowy-Zdroju do Gdyni ruszy 6 czerwca. Autobusy zatrzymywać się będą w Dusznikach-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Kłodzku, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Połączenie realizowane będzie we współpracy z firmą Przemysław Grażyna Czarnecka, a czas przejazdu to około 11 godzin.

Linia 1381 z Torunia do Berlina zyska nowy przystanek w Bydgoszczy, a ten wariant trasy dostępny będzie od 19 czerwca do 4 listopada. Podróż potrwa prawie 6 godzin, a partnerem jest firma E-bus.

Bilety na obie trasy są już w sprzedaży. Na przejazdy między 6 a 19 czerwca z Kudowy-Zdroju do Gdyni oraz między 19 a 30 czerwca z Bydgoszczy do Berlina przewoźnik przygotował pulę biletów w cenie 0,99 złotego.

26 marca zostanie również przywrócone bezpośrednie połączenie między Warszawą a Katowicami, będące częścią trasy numer 1281 Warszawa - Rybnik. Połączenie realizowane jest we współpracy z Mobilisem, a czas przejazdu z Warszawy do Rybnika to prawie 6 godzin.

Ponadto do systemu rezerwacyjnego wróciły dwie linie sezonowe kursujące na trasach Warszawa - Karpacz oraz Warszawa - Krynica Morska. Do Karpacza podróżować można od 26 kwietnia, a do Krynicy Morskiej od 21 czerwca.

Bilety na podróże majówkowe i wakacyjne na większości tras FlixBusa są już w sprzedaży.