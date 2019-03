PKP: Remonty skrócą podróż

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel zapowiada, że na kilku trasach kolejowych już niedługo pociągi będą jeździć szybciej. To efekt prowadzonych od kilku lat prac modernizacyjnych

Jak zapowiada prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, podróż będzie krótsza na trasach z Warszawy do Lublina, Poznania i Gdańska, a także z Katowic do Krakowa.

Obecnie pokonanie 77 kilometrów Katowic do Krakowa zajmuje 2,5 godziny. W tym roku podróż będzie o 30 minut krótsza. Docelowo w 2021 roku jej czas nie przekroczy 50 minut.

Podróż z Warszawy do Gdańska ma trwać 2,5 godziny. Maksymalna prędkość pociągów Pendolino zostanie na tej trasie zwiększona do 200 kilometrów na godzinę. Kolejarze podkreślają, że z taką prędkością pociągi będą mogły jeździć na połowie trasy.

Od czerwca nawet o 40 minut skróci się podróż ze stolicy do Poznania. Z kolei szybsza podróż z Warszawy do Lublina będzie możliwa od września. Wtedy kolejarze dopuszczą do ruchu jeden zmodernizowany tor na odcinku Lublin - Dęblin, a prace modernizacyjne przeniosą się na drugi tor.

Wszystkie inwestycje realizowane są w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Zakłada on modernizację między innymi 9 tysięcy kilometrów torów. W sumie zaplanowano 220 projektów o wartości blisko 70 miliardów złotych.