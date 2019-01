Statkiem wycieczkowym na koniec świata

W tym roku wybór rejsów będzie wyjątkowo bogaty. Przebojem mają być rejsy na Grenlandię, do programów powracają też Turcja i Egipt

Egipt i Turcja były na pewien czas wyłączone z programów rejsów statkami wycieczkowymi z powodu obaw o bezpieczeństwo turystów. Jak informuje agencja Bloomberg, w tym roku kraje te powracają do rozkładów. Do Egiptu będzie można popłynąć na pokładzie Regent Seven Seas Cruises czy Oceania Cruises, a statek Silversea zatrzyma się nawet w Safadży, skąd można wybrać się na wycieczkę do Luksoru i Doliny Królów.

Turcja natomiast pozyskuje organizatorów rejsów, dopłacając im od 25 do 45 dolarów za pasażera. W ofercie pojawił się Stambuł i Kusadasi.

Jednym z najpopularniejszych kierunków jest Kuba, której stolica, Hawana, obchodzi w tym roku 500-lecie założenia. Wyspę mają w programach nie tylko najwięksi armatorzy, ale też mniejsze linie luksusowe, które zatrzymują się w porcie na dłużej, dzięki czemu pasażerowie mają więcej czasu na zwiedzanie. Takie pobyty oferuje SeaDream Yacht Club, Kuba znalazła się też ofercie Silversea i Seabourn.

Przebojem tego roku mają być wycieczki na Grenlandię. Dotąd można było dopłynąć do wyspy tylko na pokładzie statków ekspedycyjnych, teraz dotrą tam statki hybrydowe nowej generacji należące do armatora Hurtigruten.

Na popularności zyskuje też Alaska, wedle szacunków w tym roku od kwietnia do października przypłynie tam 1,36 miliona pasażerów (w 2017 roku było ich milion).

Góry lodowe i lodowce będzie też można oglądać od listopada do marca w czasie wypraw na Antarktydę. Statek Scenic Eclipse, który pływa na siódmy kontynent, wyposażony jest w nowe udogodnienia, w tym siedmioosobowy batyskaf i dwa siedmioosobowe helikoptery.

Miłośnicy gorącego klimatu mogą natomiast wybrać się na wycieczkę z australijskiego Darwin do indonezyjskiej Papui Zachodniej tą samą trasą, jaką przemierzył 375 lat temu holenderski odkrywca Abel Janszoon Tasman.