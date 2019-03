Kolejowymi szprychami do centralnego lotniska

1,6 tysiąca kilometrów nowych lub zmodernizowanych szlaków kolejowych. A na nich pociągi jadące z prędkością co najmniej 250 kilometrów na godzinę - tak powiązanie lotniska w Baranowie z największymi miastami w Polsce widzi spółka Centralny Port Komunikacyjny

Planowana łączna długość nowych linii kolejowych ma wynieść 1,6 tys. kilometrów. A połączenia z tzw. opcji zero (jest tego 140 km) mają ruszyć jeszcze przed otwarciem lotniska imienia Solidarności w Baranowie. Pociągi mają tam jeździć z prędkością 250 km/godz., czyli nawet z najdalszego zakątka Polski (według planów) będzie tam można dojechać w 2,5 godziny — wynika z ustaleń spółki CPK z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury.

W zasięgu sieci znajdą się największe miasta w kraju. Poza Szczecinem, do którego kolej ma jechać 3 godz. 15 minut. Szybki dojazd do CPK ma być udostępniony również mieszkańcom przygranicznych obszarów Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego.

— Taki właśnie układ jest praktyczny i funkcjonalny w swojej prostocie. Docelowo umożliwi on skomunikowanie nawet odległych od CPK obszarów w atrakcyjnym czasie podróży przy wykorzystaniu pociągów jeżdżących z prędkością 250 kiloetrów na godzinę — zapewnia p.o. prezes spółki CPK Piotr Malepszak.

Każda ze „szprych", jak je nazywa, składać się będzie z nowych odcinków sieci i z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Spółka CPK ma być odpowiedzialna za realizację zadań lotniskowych i budowę nowych linii, PKP Polskie Linie Kolejowe, które zarządzają infrastrukturą kolejową w Polsce, zajmą się modernizacją linii istniejących.

Nowo wybudowane linie dużych prędkości początkowo połączą Warszawę z Łodzią, a później poprowadzą do Wrocławia i Poznania Przy czym prędkość 250 km/godz ma być prędkością zaplanowaną na początek, z czasem ma się ona jednak zwiększyć. Dzięki inwestycjom kolejowym ponad 100 polskich miast znajdzie się w strefie gwarantującej dojazd do CPK w czasie 2,5 godziny. — To pozwoli na skomunikowanie za sprawą lotniskowo-kolejowego węzła większości najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce – uważa wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK.

W ramach etapu zero powstanie nowa linia kolejowa Warszawa - CPK - Łódź Fabryczna, czyli pierwszy odcinek zarzuconego w 2012 r. projektu Kolei Dużych Prędkości (tzw. „igrek"). W rejonie Baranowa powstanie węzeł, którego częścią będą łączniki między CPK a istniejącymi liniami: nr 1 i 4 (Warszawa – Grodzisk Maz. – Łódź z odbiciem CMK w stronę Katowic) i nr 3 (Warszawa – Kutno – Poznań).

Docelowo na potrzeby programu CPK ma też zostać zbudowana linia CMK Północ, czyli przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej z rejonu Żyrardowa do CPK i dalej w kierunku Płocka, Włocławka, Grudziądza i Trójmiasta.

Najważniejsze elementy inwestycji kolejowych Programu CPK w podziale na „szprychy":

Szprycha nr 1 (Pomorze, Kujawy)

CPK – Płock – Włocławek – Grudziądz – Tczew –Trójmiasto (CMK Północ) – Lębork – Słupsk

Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Piła – Szczecinek – Białogard – Kołobrzeg

Szprycha nr 2 (Warmia)

CPK – Warszawa – Nasielsk – Ciechanów – Działdowo – Olsztyn

Szprycha nr 3 (Podlaskie, Mazury)

CPK – Warszawa – Zielonka – Tłuszcz – Czyżew – Białystok – Kuźnica – granica państwa

• Białystok – Ełk – Suwałki – Trakiszki – granica państwa

•Tłuszcz – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Orzysz – Giżycko

Szprycha nr 4 (Siedlce, Biała Podlaska, Terespol)

CPK – Warszawa – Siedlce – Łuków – Biała Podlaska – Terespol – granica państwa

Szprycha nr 5 (Lubelskie)

CPK – Warszawa – Otwock – Lublin – Trawniki – Chełm

Trawniki – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec – granica państwa

Szprycha nr 6 (Radom, Podkarpackie)

CPK – Grójec – Warka – Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – Stalowa Wola – Łętownia – Rzeszów – Sanok

Rzeszów – Jasło – Krosno

Szprycha nr 7 (Kielce i Tarnów)

CPK – CMK – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Kraków – Podłęże – Nowy Sącz/Chabówka

WMŚ – Czechowicz-Dziedzice – Jastrzębie Zdrój – granica państwa

WMŚ – Katowice

CMK – Opoczno – Końskie –Kielce – Busko Zdrój – Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna

Szprycha nr 8 (Częstochowa, Opolszczyzna)

CPK – Skierniewice – Częstochowa – Opole – Nysa – Kłodzko

Szprycha nr 9 (Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie)

CPK – Łódź – Sieradz – Wieruszów – Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – Lubawka – granica państwa

Sieradz – Kalisz – Poznań – Szczecin – Szczecin Goleniów

Kalisz – Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów – Zielona Góra

Poznań – Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski

Szprycha 10 (Kutno, Konin, Poznań)

CPK – Warszawa – Sochaczew – Kutno – Konin – Swarzędz – Poznań

Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tysięcy. kilometrów, a od początku lat 90. rozebranych zostało ponad 5 tys. kilometrów tras. W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce powstało tylko 50 kilometrów nowych torów kolejowych (37 km Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i kilka łączników do lotnisk, m.in. do Chopina i Lublina).

W Polsce jest ponad 100 miast liczących więcej niż 10 tys. mieszkańców bez dostępu do połączeń kolejowych. Dla porównania: w Czechach jest jedno takie miasto, na Słowacji osiem, na Węgrzech sześć, a w Austrii – pięć.

Skąd znajdzie się finansowanie tych projektów? Jak zapowiada Mikołaj Wild, w ciągu najbliższych miesięcy zostanie przedstawiony program wieloletni CPK, który określi, jakie inwestycje lotniskowe, kolejowe i drogowe będą realizowane w ramach obsługi CPK i ile pieniędzy będzie na to potrzeba.