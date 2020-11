Rosja prosi o łaskę. Co zrobi CAS?

WADA była uboga w instrumenty prawne, winnych karały federacje. Lekkoatletyczna World Athletics skazała Rosjan na banicję, ale już Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zaprosił ich na letnie igrzyska do Rio (2016). Ostrzej miało być dwa lata później. Rosjanie pojechali do Pjongczangu bez hymnu oraz flagi, ale i tak wysłali na imprezę aż 168 sportowców, którzy zdobyli 17 medali.

Oficjalnie nie wiadomo, jak w Lozannie bronili się Rosjanie. – Do wszystkich informacji będę mógł się odnieść, kiedy zapadnie wyrok. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak sprawę przedstawili nasi prawnicy. Teraz wszystko w rękach sędziów, którzy orzekną o wymiarze kary. Mamy nadzieję, że ich decyzja będzie jasna i konkretna – mówi Witold Bańka, dla którego spór z Rosją to jedno z największych wyzwań, jakie dostał w spadku, siadając na fotelu szefa WADA.

– To test dla systemu. Zobaczymy, czy jest wystarczająco silny, aby pociągnąć do odpowiedzialności całe państwo – mówi na łamach „New York Timesa" Michael Ask z duńskiej agencji antydopingowej. Porażka WADA byłaby paliwem dla krytykujących organizację Amerykanów oraz wizerunkową klęską. Zepchnęłaby Agencję z pozycji światowego gracza do roli regulatora, który może organizować walkę z dopingiem i karać jednostki, ale wyżej nie podskoczy.