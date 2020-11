Vendée Globe: Płyną dookoła świata

Przed 31 laty wybitny francuski żeglarz i nurek Philippe Jeantot zaproponował samotne ściganie się dookoła świata bez możliwości postawienia stopy na lądzie, bez prawa do jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej, także z innej łodzi. Wyjątkiem jest ratowanie życia rywalom, za co Brytyjczyk Pete Goss po edycji 1997 dostał Legię Honorową.

Wyścig organizowany jest co cztery lata. Na śmiałków czekają ponad 24 tysiące mil morskich, większość jachtów to supernowoczesne, wypełnione po brzegi elektroniką 60-stopowe maszyny do szybkiego pokonywania oceanów.