Wielka Warszawska w niedzielę na Służewcu

Ta najważniejsza jesienna gonitwa jest do dziś dla wielu mieszkańców stolicy jednym z wyznaczników stołecznej tożsamości. Bywanie na niej zawsze było w dobrym tonie. A odniesienia do Wielkiej Warszawskiej można znaleźć w literaturze. Gonitwa pojawia się w książkach takich warszawskich pisarzy jak Stanisław Grzesiuk, Joanna Chmielewska czy Zdzisław Umiński.

Pula nagród pierwszej Wielkiej Warszawskiej wynosiła 11,2 tys. rubli. Była to wówczas najwyżej dotowana gonitwa. Z powodu carskich restrykcji zawieszono jej rozgrywanie w latach 1907–1912, nie odbywała się także w czasie I wojny światowej (1914–1916) oraz podczas hitlerowskiej okupacji (1939–1944). W latach 1917–1918 rozegrana została na torze w Odessie, gdzie wywiezione zostały polskie konie. Większość z nich udało się po wielu perypetiach sprowadzić do odrodzonej po 123 latach niewoli ojczyzny.

Dystans gonitwy zmieniał się kilkakrotnie. W 20-leciu międzywojennym wynosił 2800 metrów, a od 1933 r. 2400 m. Pierwsza Wielka Warszawska po zakończeniu II wojny odbyła się na torze w Lublinie jako Wielka Nagroda Lubelska na dystansie 2800 m. Następnie w latach 1946–1948 już rozgrywana była na warszawskim Torze Służewiec. Od 1949 r. do dziś dystans Wielkiej Warszawskiej wynosi 2600 m.

Od początku gonitwa była synonimem prestiżu. Wysoka ranga sprawiała, że brały w niej udział najlepsze konie wyścigowe. Pierwszym zwycięzcą został Aschabad, syn słynnego Rulera, który jako pierwszy z polskich koni wygrał Wszechrosyjskie Derby w Moskwie (1887 r.). Hodowcą obu wspaniałych ogierów był hrabia Ludwik Krasiński, założyciel istniejącej do dziś Stadniny Koni Krasne.

Na liście zwycięzców Wielkiej Warszawskiej jest wiele sławnych koni, w tym wspaniałe klacze jak Demona czy trójkoronowana Dżamajka albo ubiegłoroczna sensacyjna zwyciężczyni Rain and Sun. Wśród ogierów, które wygrywały na Torze Służewiec w Wielkiej Warszawskiej, są Intens, Va Bank, Caccini czy Bush Brave.

W gronie trenerów rekord zwycięstw w Wielkiej Warszawskiej – 10 – należy do Andrzeja Walickiego. W tym roku ma on szansę go poprawić, gdyż faworytką będzie świetna derbistka i zwyciężczyni Oaks Nemezis. Drugi w klasyfikacji szkoleniowców jest Stanisław Molenda – 7 wygranych (w tym cztery razy z rzędu w latach 1967–1970).