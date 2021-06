121. US Open: Rahmbo bierze wszystko

Ważny także dla polskiego golfa ze względu na debiut Adriana Meronka wielkoszlemowy turniej US Open 2021 zakończył się zwycięstwem Jona Rahma. Hiszpan został także liderem rankingu światowego.

Cztery dni rywalizacji na polu Torrey Pines w La Jolla, w nadoceanicznej, zielonej części San Diego, wyłoniły mistrza, który zaczął decydującą rundę z trzema uderzeniami straty do trójki liderów, ale rewelacyjny początek gry Hiszpana (birdie na 1. i 2. dołku) oraz jeszcze lepszy finisz (birdie pod ogromną presją na 17. i 18. dołku) dały mu końcową przewagę jednego uderzenia nad Louisem Oosthuizenem (RPA) i trzech nad Harrisem Englishem USA). Poniżej dalsza część artykułu

Pełne sportowych dramatów popołudnie na kalifornijskim polu zaczęło się od wykruszania kolejnych kandydatów do sukcesu. Nie wytrzymali trudów turnieju nawet najwięksi: obrońca tutułu Bryson DeChambeau, Rory McIlroy, dwukrotny mistrz z 2017 i 2018 roku Brooks Koepka i Dustin Johnson, stracili znakomite miejsca współprowadzący po 54 dołkach Mackenzie Huges i Russell Henley. Najdłużej liderem pozostawał Oosthuizen, który miał jeszcze przewagę uderzenia, gdy Rahm stawał na tee 17. dołka.

Niespełna pół godziny później Hiszpan schodził z pola prowadząc z wynikiem -6 (278 uderzeń), idący za nim golfista z RPA, mistrz The British Open 2010, nie był w stanie odrobić straty i musiał się pogodzić z drugim miejscem – w Wielkim Szlemie już po raz szósty. Jon Rahm, mimo młodego wieku (w listopadzie skończy 27 lat) wygrał już 13 turniej zawodowy, lecz pierwszy raz wielkoszlemowy.

Zwyciężył na Torrey Pines w amerykańskim Dniu Ojca (został niedawna tatą), w miejscu, w którym cztery lata temu wygrywał po raz pierwszy jako golfista profesjonalny. Nagrodą za sukces w US Open 2021 jest złoty Medal Jacka Nicklausa, przechodnia nagroda główna – srebrny puchar z 1947 roku z nazwiskami wszystkich mistrzów, czek na 2,25 mln dolarów oraz punkty rankingowe, które wyniosły Hiszpana, zwanego przez kibiców „Rahmbo" na pierwsze miejsce rankingu światowego, przed Dustina Johnsona i Justina Thomasa, także prowadzenie w Race to Dubai (klasyfikacji European Tour) i drugie miejsce w FedExCup rankingu PGA Tour). Dodatkowe zaszczyty i przywileje, zwłaszcza wieloletnie zaproszenia na wielkie turnieje, są również ważną częścią osiągnięć nowego mistrza.

Wraz z ostatnią rundą 121. US Open zakończyło się wyłanianie 60 kandydatów do gry w turnieju olimpijskim mężczyzn w Tokio (u pań ten proces potrwa tydzień dłużej). Prowadzony od 1 lipca 2018 roku przez Międzynarodową Federację Golfową (IGF) oficjalny Golfowy Ranking Olimpijski (OGR) w poniedziałek 21 czerwca został zamknięty. Pierwsza trójka to Justin Thomas (USA), Jon Rahm (Hiszpania) i Collin Morikawa (USA).

Formalne podanie nazwisk tych, którzy zakwalifikowali się do startu olimpijskiego nastąpi we wtorek 22 czerwca, ale w kwestii jedynego Polaka w tej klasyfikacji żadnych wątpliwości nie ma: Adrian Meronk, obecnie nr 189. rankingu światowego, zajął w OGR 49. miejsce. Bilet do Tokio ma pewny. Męski turniej olimpijski na polu Kasumigaseki Country Club w Saitamie odbędzie się od 29 lipca do 1 sierpnia.

Wcześniej najlepszy polski golfista wraca do akcji w European Tour – od 1 do 4 lipca w turnieju Dubai Duty Free Irish Open na polu Mount Juliet Estate nieopodal Thomastown w irlandzkim hrabstwie Kilkenny.