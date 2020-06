Golf: Odstęp na dwa kije

Przestali grać 12 marca, po pierwszej rundzie prestiżowego turnieju The Players na znanym polu TPC Sawgrass. Zaczynają 11 czerwca od Charles Schwab Challenge na równie sławnym polu Colonial Country Club (Colonial to do dziś nieoficjalna nazwa turnieju), gdzie rywalizowano już od 1946 roku i do legendy przechodził pięciokrotny zwycięzca Ben Hogan.

Poniżej dalsza część artykułu