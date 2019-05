Dwa dni golfowych radości

Niedziela 2 czerwca i wtorek 4 czerwca to szczególne dni tego roku, w które można wyjątkowo łatwo, przyjemnie i tanio zaprzyjaźnić się z golfem: najpierw podczas Ogólnopolskiego Dnia Golfa, 48 godzin później podczas Dnia Golfa Kobiet

Ogólnopolski Dzień Golfa to organizowana ósmy rok akcja promocyjna koordynowana przez Polski Związek Golfa (PZGolf) we współpracy z PGA Polska (stowarzyszeniem profesjonalnych instruktorów golfa) oraz klubami i ośrodkami golfowymi w całym kraju.

Cel jest prosty: pokazać golf z bliska wszystkim chętnym, także sprawić przyjemność tym, którzy już zaczęli grę i chcieliby ją udoskonalić. W blisko 40 obiektach golfowych może będzie bezpłatnie wziąć lekcje gry, poznać z bliska czym jest golf i jego otoczka.

Uczestniczyć może każdy, wystarczy po prostu przyjechać, sprawdzając na stronie www.dziengolfa.pl gdzie jest najbliżej, co i o której oferuje w niedzielę 4 czerwca wybrany ośrodek – pole golfowe lub driving range. Atrakcji może być mnóstwo: lekcje teorii, sama gra, liczne konkursy, zabawy i pokazy. W niektórych miejscach można spotkać się z prośbą o rezerwację miejsca w akademii golfowej – to cena rosnącej popularności starej szkockiej gry.

Od kilku lat podobne przyjemności organizowane są też oddzielnie – tylko dla pań. Globalny „Women's Golf Day" (w tym roku we wtorek 4 czerwca) to pomysł, który przyszedł do Polski z USA. Organizatorem tej imprezy nad Wisłą jest kierowane przez panią prezes Elżbietę Panas Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet (PSGK), od tego roku członek wspierający Polskiego Związku Golfa. Wśród międzynarodowych organizatorek Dnia jest także zdolna Polka z PSGK – Dominika Antoniszczak.

Golf kobiecy ma w świecie coraz większe znaczenie, liczne instytucje sportowe i organizacje społeczne wsparły „Woman in Golf Charter" – tegoroczny dokument Royal&Ancient (historycznego klubu z St. Andrews stanowiącego najważniejsze regulacje w golfie) zobowiązujący sygnatariuszy do pracy nad zwiększeniem obecności płci pięknej w tym sporcie.

Dzień Golfa Kobiet, organizowany już w 52 krajach, bardzo dobrze pasuje do tych działań. Polskie panie w najbliższy wtorek dostaną zatem kolejną okazję do bezpłatnego poznania zasad gry, reguł, etykiety i podstawowych umiejętności – wszystko pod okiem wykwalifikowanych instruktorów PGA Polska. Dodatkowo, mogą się miło integrować wokół golfa, jak pokazują poprzednie trzy edycje WGD, robią to bardzo chętnie.

Szczegóły polskiego Dnia Golfa Kobiet na stronie www.golfkobiet.org, także w mediach społecznościowych (#golfkobiet), informacje międzynarodowe na stronie www.womensgolfday.com.