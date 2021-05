Phil Mickelson: najstarszy z największych

Pole Ocean Course na Kiawah Island w Karolinie Południowej zaprojektował z wyobraźnią Pete Dye, legenda architektury golfowej. To ponad siedem kilometrów wyzwań wzmocnionych przez bliskość silnych wiatrów znad Atlantyku. Mogło się wydawać, że stanowczo za dużo dla mistrzów w sile wieku, ale Phil Mickelson zaprzeczył temu najlepiej jak potrafi. Zwyciężył o dwa uderzenia przed Brooksem Koepką, 31-letnim golfowym gladiatorem nowych czasów, pokonał wszyskich, którzy nie wierzyli w tę sportową bajkę i dał rówieśnikom lekcję życia.

– Niewiele osób myślało, że mogę wygrać. Ja po prostu wierzyłem, że jest to możliwe, choć wszystko wskazywało na to, że nie. Mam nadzieję, że inni odnajdą w tym sukcesie inspirację. Może to wymagać trochę dodatkowej pracy, trochę więcej wysiłku, aby utrzymać formę fizyczną i umiejętności, ale w końcu warto to robić – mówił po zwycięstwie w 103. US PGA Championship.

Mistrz wygrał US PGA Championship drugi raz (pierwszy był w 2005 roku), liczbę zwycięstw w Wielkim Szlemie podniósł do sześciu. Jeśli ktoś myśli, że mało (Nicklaus ma 18 takich tytułów), to niech wie, że Arnold Palmer i Bobby Jones wygrywali te prestiżowe turnieje po siedem razy, Seve Ballesteros pięć. Najbardziej godne podziwu jest to, że Mickelson zaprzeczył upływowi czasu, że od jego pierwszego sukcesu w PGA Tour minęło 30 lat, od ostatniego wielkoszlemowego (The Open na polu Muirfield) osiem, że kariera wielkiego golfisty wydawała się gasnąć, co nieubłaganie pokazywał ranking światowy. W dniu wygranej Mickelson był 115.